Pallapugno, Serie C2: 18 squadre al via, ecco il calendario - IVG.it

Bormida. Ufficiale il calendario del campionato italiano di Serie C2 stagione 2021.

Nella prima parte della stagione le 18 squadre partecipanti saranno suddivise in tre gironi.

Girone A: Caraglio, Centro Incontri, Merlese, Peveragno, Pro Paschese, Subalcuneo.

Girone B: Augusto Manzo, Cortemilia, Gottasecca, Neivese, Ricca A, Ricca B.

Girone C: Bormidese, Ceva, Don Dagnino, Pieve di Teco, San Leonardo, Taggese.

Ciascun raggruppamento prevede partite di andata e ritorno.

Clicca qui per consultare il calendario completo.

Alla seconda fase del campionato accederanno tutte le formazioni, che saranno suddivise in sei gironi.

Girone 1: 1ªA, 3ªB, 6ªC.

Girone 2: 1ªB, 3ªC, 6ªA.

Girone 3: 1ªC, 3ªA, 6ªB.

Girone 4: 2ªA, 4ªB, 5ªC.

Girone 5: 2ªB, 4ªC, 5ªA.

Girone 6: 2ªC, 4ªA, 5ªB.

Ciascun raggruppamento prevede nuovamente partite di andata e ritorno.

In base alla classifica della seconda fase, le prime classificate di ogni girone andranno ai quarti di finale, insieme alle due migliori seconde classificate. Quarti di finale, semifinali e finale si giocheranno in gara unica. Sono previste tre promozioni in Serie C1: le due finaliste più la squadra perdente la semifinale con il maggior numero di giochi conquistati. Gli incontri della prima e della seconda fase si giocheranno ai 9, mentre quarti di finale, semifinali e finale andranno agli 11.

Coppa Italia: sarà ammessa alla finale la migliore tra le prime classificate dei tre gironi al termine della prima fase del campionato. L’altra finalista sarà determinata dallo spareggio in gara unica tra le altre due prime classificate. La finale si giocherà domenica 29 agosto, alle ore 16,30, nello sferisterio di Santo Stefano Belbo.

Di seguito le rose delle squadre partecipanti.

A.Manzo: Luca Alossa, Simone Rosso, Riccardo Meistro, Andrea Penna.

Bormidese: Mattia Sicco, Gian Gurcarn Das, Paolo Pizzorno, Elia Piccardo, Davide Oliveri.

Caraglio: William Chialva, Anthony Ferrua, Samuele Rittano, Alessandro Dutto, Lorenzo Delfino, Annalisa Dutto.

Centro Incontri: Andrea Fantini, Stefano Dutto, Roberto Magnaldi, Michele Silvestro, Gianluca Lamberti, Paolo Revelli.

Ceva Balun: Cristian Fantuzzi, Filippo Bertolotto, Manuel Defabri, Mattia Defabri, Michele Franco, Pietro Saffirio, Andrea Giachino.

Cortemilia: Alessandro Vacchetto, Alberto Muratore, Marco Molinari, Gheorghe Adriano, Diego Roveta.

Don Dagnino: Lorenzo Stalla, Christian Giribaldi, Giacomo Aicardi, Alessandro Cardone.

Gottasecca: Mattia Fortunato, Adriano Manfredi, Giulio Bidello, Luca Francone, Marco Calvi, Gabriele Rabellino, Marcello Fasko.

Merlese: Pietro Bovetti, Fabio Rosso, Francesco Bottero, Mattia Filippi, Luca Tealdi.

Neivese: Alessio Ferro, Eugenio Boffa, Alessandro Veglio, Pietro Nada.

Peveragno: Andrea Giubergia, Michele Turco, Peter Mondone, Simone Basso, Lorenzo Mellano, Emanuele Cavallo, Alex Bessone.

Pieve di Teco: Sergio Seno, Riccardo Ansaldo, Dennis Rubini, Davide Maffone, Giorgio Merano.

Pro Paschese: Federico Benso, Mattia Gasco, Nicolò Longo, Pietro Cappellino, Gabriele Vinai.

Ricca A: Simone Rolfo, Davide Rolfo, Mauro Rolfo, Ruben Riverditi, Alessandro Defabri, Lorenzo Rissolio.

Ricca B: Alberto Rissolio, Matteo Biestro, Francesco Castagnotti, Alessio Borgna, Giacomo Piazza.

San Leonardo: Christian Di Curzio, Simone Dulbecco, Claudio Motosso, Mattia Crescente, Mattia Clozza.

Subalcuneo: Nicolò Baracco, Mattia Aimo, Mattia Baracco, Luca Perano, Francesco Lerda, Lorenzo Falcone, Lidijan Dauti.

Taggese: Gabriele Riva, Ivan Orizio, Stefano Asdente, Giovanni Ascheri, Davide Giuffra, Manuel Fontò.