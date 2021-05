Pallacanestro Alassio, sette partite e ben cinque vittorie - IVG.it

Alassio. Riviviamo, nel racconto della società gialloblù categoria per categoria, l’ultima settimana di incontri disputati dalla Pallacanestro Alassio, nella quale le partite giocate sono state sette, delle quali ben cinque vinte.

Trofeo del Centenario, Serie C: ottimi i primi 15 minuti poi caliamo alla distanza

“Una discreta prestazione nella prima parte della partita con una giusta attenzione difensiva e un buon gioco collettivo in attacco. Seconda parte invece a rincorrere con frenesia i loanesi, con troppe iniziative offensive individuali e molta poca responsabilità individuale difensiva. Buoni spunti da curare in vista delle prossime partite”.

Basket Loano 68 – Alassio 56 (13-19; 31-31; 50-41)

Alassio: Iaria, Arrighetti, Mola 1, Arienti 4, Lila 3, Leuzzi, Manfredi 11, Pisano 5, Noumeri 10, Cremonte, Rigardo 4, Revetria 18. All. Ciravegna

Under 18 maschile: colpaccio e bella vittoria contro Ceriale

Dopo due giorni l’Under 18 (nelle foto) riaffronta Ceriale e la partita è stata incerta come la gara di andata tra due squadre del mondo ABC Ponente. Nonostante la differenza di età e di struttura fisica a favore dei cerialesi i gialloblu usano le loro armi e giocano una partita senza timori reverenziali riuscendo a vincere una bella partita di pallacanestro. Coach Ciravegna: “Un’altra partita tirata, dove ogni attimo va giocato con la massima concentrazione e dove ogni errore rischia di diventare decisivo. Il campo casalingo sicuramente ci ha aiutato a giocare più in velocità rispetto a lunedì e con spazi che, per la nostra statura e struttura fisica, sicuramente ci permettono di trovare qualche vantaggio di squadra. Complimenti a tutti i ragazzi, di Alassio e Ceriale, per aver dato vita ad una partita dal grande agonismo e dal finale sempre incerto”

Alassio 59 – Ceriale 56 (10-11; 31-29; 44-47)

Alassio: Robaldo 5, Manfredi 2, Massa, Mola 23, Fousfos 2, Filippi, Venturini, Giribaldi 7, Arrighetti 8, Iaria 12. All. Ciravegna

Ceriale: Caprioglio 4, Cerrato 19, Parodi 5, Innocenti, Scasso, Craviotto, Oliveri, Magaletti 13, Dallerice 5, Merlo 10. All. Accinelli

Under 16 maschile: terza vittoria e primo posto in classifica

Vittoria casalinga per l’Under 16 maschile con Bordighera. Non una partita eccezionale dell’Under 16 che gioca con intensità ma sbaglia diverse scelte in attacco. “Da lodare l’impegno ma sono molti gli aspetti su cui bisogna migliorare anche se la base è buona. L’aspetto più positivo? Tutti sono andati a referto segnando almeno un canestro”.

Alassio 66 – Bordighera 20 (25-7; 36-15; 44-15)

Alassio: Parodi 4, Maffioli 5, Pezzolo 12, Hu 3, Marengo 7, Manzo 13, Porcella 13, Singh 2, Robaldo 7. All. Ciravegna-Accinelli

Under 16 femminile: due partite e bilancio in parità con una vittoria e una sconfitta

“Contro Ventimiglia buon inizio di partita che ha consentito di mantenere il vantaggio condizionando il resto della gara e facendo ottenere una facile vittoria nonostante la squadra abbia giocato al di sotto delle sue capacità”.

“Niente da fare per le ragazze del New Basket ABC Ponente che si arrendono troppo facilmente in casa dell’Amatori Savona. Partita condizionata da una componente psicologica molto forte che in campo si è trasformata in errori banali, nervosismo e poca reattività”.

New basket ABC Ponente 72 – Ventimiglia 28 (21-6; 36-13; 55-20)

ABC Ponente: Siccardo B 17, Immordino 3, Vavassori, Zanframundo 2, Pittella, Siccardo S 19, Michelini 6, Capetta 2, Maritano 11, Panizza, Tomatis 12.

Amatori Savona 76 – New basket ABC Ponente 41 (20-10; 36-22; 55-30)

ABC Ponente: Siccardo B 6, Immordino 8 , Vavassori 1, Zanframundo 2, Pittella, Siccardo S 6, Michelini 4, Capetta NE , Maritano 7, Panizza, Tomatis 7. All. Gasparotto-Accinelli

Under 14: vittoria a Pegli per i ragazzi del 2007-08

Vittoria in trasferta per gli Under 14 contro le grintosissime ragazze del Basket Pegli Femminile che hanno giocato con grande energia per tutta la partita. Dopo due buoni quarti chiusi avanti 3-27 siamo calati contro le mai dome pegliesi che hanno rimontato ma non sono riuscite a superarci. 33-47 per i gialloblù il risultato finale.

Basket Pegli 33 – Alassio 47

Alassio: Giraldi 4, Maffiola 11, Montagna 1, Furia, Salem 14, Slanzi, Fatucci 2, Donadio 5, Di Salvo, Cacciamani 2, Zanelli 4, Vaccarezza 4. All. Devia

Under 13: buona la prima a Finale Ligure

Partita difficile, a Finale Ligure, contro una squadra più prestante di noi a livello fisico. Dopo 15 mesi torniamo a giocare e sopperiamo alla differenza di statura con la grinta e la determinazione vincendo una partita complicata!

Finale 31 – Alassio 45 (7-10; 16-21; 26-31)

Alassio: Fatucci 4, Di Salvo, Lanfredi, Vaccarezza 5, Falco, Cacciamani, Trushi 6, Zanelli 2, Donadio 15, Merello, Casetta, Maffiola 13. All. Devia