Pallacanestro Alassio, ottimo bilancio settimanale con sette successi su otto gare disputate - IVG.it

Alassio. Un’ottima settimana per le compagini della Pallacanestro Alassio, che hanno ottenuto sette successi su otto incontri disputati.

Vediamo come è andata, categoria per categoria, nel resoconto della società alassina.

SERIE C – OPEN: Un referto rosa con RTM Genova e uno giallo con il Bk Pegli

Ottimo primo tempo dove, dopo 15 minuti siamo in parità e andiamo all’intervallo lungo sotto di 7 lunghezze. Negli ultimi due periodi torniamo a giocare meno di squadra e in modo precipitoso facendo scavare il divario tra noi e Pegli! Nel complesso comunque ottimi passi avanti contro una forte compagine.

Pall. Alassio 52 – Basket Pegli 73 (11-21; 29-35; 42-56)

ALASSIO: Arienti, Giribaldi, Arrighetti 6, Lila 4, Iaria, Manfredi 2, Pisano 7, Noumeri 11, Cremonte, Revetria 9, Mola 13. All.Ciravegna PEGLI: Penna 3, Brichetto 9, De Natale, Nicoletti 8, Marzulli, Zini 16, Meneguz 7, Cartasegna, Schiano Morello 2, Mozzone 7, Grillo 6, Pesce 15. All. Ambrosini-Conforti

Debutto nel campionato Senior Open CSI, prima squadra, che affrontiamo con la stessa compagine che disputa il Trofeo del Centenario di Serie C di Federazione. In una gara intensa allunghiamo dal secondo quarto in poi e portiamo a casa una partita meritata!

“Dopo 15 mesi di inattività abbiamo voglia di giocare e cercheremo di far del nostro meglio anche in questo campionato”.

Pall. Alassio 64 – RTM Genova 46 (16-14; 32-22; 48-33)

ALASSIO: Leuzzi, Arienti 9, Cremonte, Mola 14, Revetria 14, Lila 2, Venturini, Manfredi 2, Pisano 11, Noumeri, Ruggiero 10, Iaria 2. All. Ciravegna RTM GENOVA: Amoretti 16, D’Erba M. 6, Carena G., Dorian 2, Giaretti, Rabe 9, Spinaccio, Principiano 6, Zejno 2, Vaccaro 5, D’Erba P., Carena E. All. Grosso

UNDER 18: Vittoria casalinga con Bordighera con una prova di maturità

Partita con diverse disattenzioni e imprecisioni al tiro. Ora testa a venerdì dove ci aspetterà una gara impegnativa in un campo non facile.

Pall. Alassio 61 – Bordighera 45 (18-12; 35-21; 46-32)

ALASSIO: Manfredi 2, Massa 10, Mola 7, Fousfos 2, Filippi, Venturini 5, Garibaldi 7, Arrighetti 16, Manzo, Robaldo 3, Iaria 9. All. Ciravegna BORDIGHERA: Trosso 10, Scintu 6, Nicomedi 14, Cosentino 7, Cricca 2, Iamundo 4, Bruno 2, Russo. All. Aloi

UNDER 16: due successi e primo posto consolidato

Primi due quarti giocati discretamente, sia a livello difensivo che offensivo con qualche buono spunto su cui lavorare. Ancora tante palle perse che dobbiamo andare sicuramente a diminuire. Da migliorare, inoltre, la concentrazione su tutti i 40 minuti di gioco.

Pall. Alassio 70 – Cogoleto 41 (19-7; 41-17; 56-25)

ALASSIO: Parodi 7, Maffioli 2, Pezzolo 2, Hu, Marengo 16, Manzo 12, Porcella 10, Ghezzi 8, Singh 4, Robaldo 9. All. Ciravegna.

Primo quarto contratto con diversi errori al tiro. Dal secondo quarto si è vista più precisione, attenzione difensiva e offensiva con la volontà di giocare assieme e cercare il compagno libero.

Pall. Vado 27 – Pall. Alassio 89 (10-18; 12-47; 22-67)

ALASSIO: Parodi 11, Maffioli 7, Pezzolo 11, Hu 2, Marengo 3, Manzo 13, Porcella 21, Ghezzi 12, Singh 2, Robaldo 7. All. Ciravegna-Accinelli

UNDER 14: Vittoria in trasferta a Pegli e pranzo meritato

Con la partita prevista alle 12 e iniziata in leggero ritardo causa ingorgo in autostrada, i ragazzi gialloblù tengono testa all’intensità iniziale del Pegli e escono alla distanza… Alla fine vinciamo una partita giocata con energia da entrambe le squadre e ci meritiamo il pranzo alle ore 15.

BK Pegli 34 – Pall. Alassio 51

ALASSIO: Giraldi 8, Maffiola 6, Montagna, Furia 6, Salem 10, Slanzi, Passaniti 4, Donadio 12, Biraghi, Ghiglione 1, Trushi 4, Di Salvo. All. Devia

UNDER 13: Due vittorie nella settimana

Partita divertente e senza attimi di pausa al Palazzetto di Alassio dove le ragazze dell’Amatori Savona rendono la vita difficile ai nostri ragazzi… Al termine dei quaranta minuti di gioco vinciamo 66-32 una gara che non è stata facile.

Pall. Alassio 66 – APS 32 (18-13; 32-17; 46-19)

ALASSIO: Fatucci, Vaccarezza 14, Di Salvo 2, Trushi 10, Biraghi 8, Ghiglione 4, Maffiola 12, Casetta, Lanfredi 2, Cacciamani 8, Falco 4, Merello 2. All. Devia-Sasso

Bella partita al Palaravizza, con Vado, sempre incerta per tutti i 40 minuti di gioco. Riusciamo a spuntarla e ottenere il terzo referto rosa ma i complimenti vanno ai ragazzi di entrambe le squadre per aver dato vita a una bella partita di basket giovanile.

Pall. Alassio 57 – Pall. Vado 51 (15-15; 30-26; 43-41)

ALASSIO: Fatucci, Vaccarezza 10, Di Salvo 4, Trushi 2, Donadio 11, Biraghi 4, Maffiola 14, Moirano, Lanfredi, Ghiglione, Zanelli 10, Merello 2. All. Devia-Sasso VADO: Veirana 12, Alparone 3, Boffa 2, Cassano 3, Delfino 14, Giachetti 2, Marabotto 14, Maranzano 1. All. Imarisio

L’Under 18 contro Bordighera

L’Under 18 in un momento di sosta

La formazione di Serie C in campo