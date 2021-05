Outdoor e parco del Bric Tana: Millesimo punta sul turismo di prossimità - IVG.it

Millesimo. Valorizzare e promuovere il Bric Tana. È questo l’obiettivo dell’amministrazione che vuole puntare sul turismo di prossimità e riscoprire le bellezze naturali che offre il parco. E per farlo, oltre alla collaborazione con le guide specializzate di “Wild Bormida Outdoor Adventures”, il Comune ha partecipato ad un bando dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

“Se risultassimo aggiudicatari del bando – spiega il vicesindaco Francesco Garofano – l’obiettivo è di offrire esperienze a stretto contatto con la natura attraverso l’organizzazione di escursioni, attività ricreative e laboratori didattici rivolti ad ogni età, ma con particolare attenzione alle famiglie con bambini. Ogni attività approfondirà un aspetto del territorio del parco: la fauna, la flora, il particolare carsismo e le sue eccezionali rilevanze archeologiche, sensibilizzando la cittadinanza sull’importanza della loro tutela”.

Nel caso in cui il Comune non risultasse vincitore, “ci impegniamo comunque nella riscoperta del nostro Parco Regionale del Bric Tana e nell’organizzazione di una parte delle escursioni e attività previste nel bando – assicura Garofano -. Il nostro scopo principale è promuovere questa importante area naturalistica ancora poco frequentata dalla popolazione locale e dal turismo, fornendo un incentivo alla sua fruizione, e cercando di creare consapevolezza di quali ricchezze si nascondono a pochi passi dalle loro case e dal borgo medievale di Millesimo.”

“La valorizzazione del territorio e la promozione di un turismo di prossimità, abbinata ad uno stile di vita consapevole, orientato alle attività sportive all’aria aperta, sono obiettivi che ci siamo posti da sempre e riteniamo che ora più che mai sia il momento giusto per darsi da fare in questo senso” commenta l’assessore allo Sport Roberto Scarzella.

“In quest’ottica – continua – abbiamo richiesto la disponibilità di ‘Wild Bormida Outdoor Adventures’, un gruppo di guide ambientali e professionisti del turismo valbormidese, che si occuperanno di valorizzare e promuovere il nostro territorio con particolare riferimento al Bric Tana”.

Ma le attività volte alla promozione del territorio non si fermano qui. “In questi giorni stiamo organizzando incontri con tutti i soggetti che si occupano di outdoor – evidenzia Nicolò Goso, consigliere alle Politiche Giovanili e alla Comunicazione – La volontà è quella di istituire un tavolo di lavoro permanente sul tema, in cui il Comune di Millesimo, agendo direttamente o in supporto ad iniziative private, si pone come raccordo e punto di riferimento logistico per promuovere lo sviluppo territoriale” conclude.