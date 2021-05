Ospedale Sant'Antonio di Sassello, Bozzano: "Garanzie sul prosieguo dell'attività sul tavolo di Alisa" - IVG.it

Sassello. Il consigliere regionale Alessandro Bozzano ha portato sul tavolo di Francesco Quaglia, direttore generale di Alisa, il problema dell’azienda pubblica dei servizi alla persona dell’ospedale Sant’Antonio di Sassello, “una struttura che, oltre ad interessare tutto l’ambito territoriale circostante essendo l’unica del comprensorio, ha attraversato nel 2020 una situazione non facile dovuta in gran parte all’emergenza pandemica. Ho ottenuto garanzie sul prosieguo dell’attività dell’azienda“.

“La struttura sanitaria è da considerarsi strategica, al servizio di tutto il circondario, l’unica realtà presente per le comunità di Sassello, Mioglia, Urbe e Stella – afferma Bozzano -. Ma la pandemia ha aggravato i problemi di bilancio. Dopo aver ascoltato il sindaco di Sassello, Daniele Buschiazzo, circa l’attuale situazione dell’ASP mi sono subito mosso per cercare una soluzione ed evitare drammatiche conseguenze, con la possibile perdita di servizi territoriali per un territorio che già ne ha pochi”.

“Con l’amministratore della casa di riposo, Daniele Pitto, che in quest’anno di difficoltà ha fatto un lavoro encomiabile di ristrutturazione e di salvaguardia del fondamentale presidio socio-sanitario – aggiunge il consigliere regionale – ho quindi portato la problematica all’attenzione di Alisa. La situazione è stata presa in mano dal direttore Quaglia, con il quale ho avuto un lungo e proficuo incontro sull’argomento. Ho ricevuto la massima disponibilità e avuto forti rassicurazioni sul sostegno della casa di riposo”.