Ospedale Albenga, Consiglio comunale straordinario per riaprire h24 il Punto di Primo intervento - IVG.it

Albenga. “Un Consiglio comunale straordinario, entro 20 giorni, per riaprire, h24, il Punto di Primo intervento dell’ospedale Santa Maria di Misericordia”. Così Gero Calleri, leader dell’opposizione nel parlamentino ingauno commenta l’ordine del giorno protocollato ieri a firma Calleri, Porro, Minucci e Ciangherotti.

“L’estate sta per arrivare, – proseguono Calleri e Porro – la stagione turistica è alle porte, i nostri territori si ripopoleranno nuovamente di turisti, le nostre spiagge, i ristoranti, i bar e tutte le strutture ricettive che per lungo tempo hanno economicamente sofferto a causa del Covid torneranno a lavorare”.

“Se come tutti auspichiamo, lentamente andremo verso una cauta normalità, chi risentirà di questo aumento di presenze sul nostro territorio sarà certamente il Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, avendo anche a che fare con tante patologie, per fortuna non gravi legate al turismo, all’estate sulle spiagge, al sole. Siamo ai primi di maggio, la libera circolazione tra le regioni che si trovano in fascia gialla è già consentita da oltre una settimana, e già le nostre strade e autostrade, nella prima domenica di questo mese sono andate al collasso, con lunghe code e veicoli a passo d’uomo che allungano di un tempo indefinito i tempi di percorrenza”.

“Già solo così – insistono dai banchi della Lega – dobbiamo pensare all’emergenza sanitaria imminente”.

“Come riuscire a raggiungere in tempi brevi il Santa Corona? E una volta arrivati al nosocomio pietrese, come mai potranno riuscire a dare una risposta tempestiva tutti i medici e gli infermieri, anche a livello di spazi, che già oggi sono insufficienti? Fondamentale diventa a questo punto la riapertura, h24, del PPI del Santa Maria di Misericordia di Albenga. In questo modo si tornerebbe ad avere un importante filtro nel Santa Maria di Misericordia, ove come è sempre avvenuto, i pazienti provenienti dal territorio e dall’entroterra Ingauno ricevono le cure e se non vi sono gravi patologie, vengono ricoverati nei reparti ospedalieri albenganesi o dimessi, mentre i casi più complessi, stabilizzati e trasportati presso il dea di II livello a Pietra Ligure”.

“Per questo motivo, chiediamo al governo regionale la riapertura immediata H24, del PPI presso I’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga”.

“Invitiamo l’amministrazione comunale intera ad attivare iniziative di sensibilizzazione e pressioni sul management per il trasferimento sul presidio Albenganese delle ambulanze che trasportino pazienti compatibili con la struttura ingauna, intervenendo in modo da non ridurre la riapertura del presidio albenganese a semplice posto di guardia medica”.

“Non dimentichiamo che l’ospedale di Albenga è sede inoltre di un servizio dialisi, di un centro hub dove afferiscono pazienti da Andora a Noli entroterra compresa, di un reparto di infettivologia ad alto valore scientifico medico, di una terapia intensiva medicina interna di media intensità di cure. Al governatore Toti chiediamo di rinforzare il personale del PPI attingendo non solo a concorsi o personale convenzionato, ma mettendo in pratica tutte quelle misure per reperire personale in periodo di emergenza” concludono i consiglieri comunali.