Nuovo tamponamento sulla A10, scontro tra due tir all’altezza di Borghetto - IVG.it

Borghetto Santo Spirito. Si è verificato intorno alle 22 di questa sera l’ennesimo tamponamento sull’autostrada A10, al chilometro 72+000.

L’impatto è avvenuto tra due tir in viaggio tra Pietra Ligure e Borghetto Santo Spirito. Immediato l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco e dei militi del 118.

Le condizioni di salute dei due conducenti coinvolti nel sinistro non sarebbero gravi. Dopo i primi soccorsi, infatti, sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per i dovuti accertamenti.

A seguito del tamponamento, lungo il tratto interessato dall’incidente si è formata una coda di circa un chilometro tra Pietra Ligure e Borghetto Santo Spirito (direzione Francia).

Quello avvenuto questa sera è il secondo incidente registrato in giornata lungo l’A10 e il terzo nel giro di poche ore se si conta anche l’impatto che ieri, mercoledì 12 maggio, ha coinvolto due tir a pochi chilometri dallo scontro di questa sera.