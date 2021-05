Noberasco official sponsor di “I Tennis Foundation”, la prima tennis-academy con fini umanitari - IVG.it

Albenga. Noberasco rinnova il suo stretto legame con lo sport sostenendo come official sponsor “I Tennis Foundation” e si attiva per un nuovo progetto di responsabilità sociale di impresa.

L’obiettivo ha radici charity ed etiche al tempo stesso: supportare i ragazzi nel percorso di crescita sportiva e didattica, oltre a sottolineare l’importanza della sinergia fra sport-sana alimentazione-benessere.

I programmi “I Tennis Foundation” nascono con lo scopo di offrire ai ragazzi una formazione tennistica e didattica completa che consenta loro un futuro migliore. Obiettivo di questa scuola è accogliere i talenti italiani ed europei meno abbienti per istruirli, formarli e supportali nell’inserimento del mondo tennis-pro, universitario e lavorativo.

Per realizzare tutto questo l’Academy Tennis Campus lancia per il 2022 Little Tennis Champions un programma internazionale di borsa di studio quadriennale, che avrà luogo nel periodo 2021 – 2026, destinato a 20 ragazzini di 14 anni provenienti da famiglie svantaggiate italiane e dei 5 stati più arretrati d’Europa.

Noberasco è pronta a sostenere il progetto perché come afferma Mattia Noberasco, Ad di Noberasco, “lo sport è per tutti, lo sport è ‘luogo’ di parità dove le barriere (quelle economiche, culturali, mentali fino a quelle fisiche) si devono abbattere. Crediamo che questo progetto possa coinvolgere attivamente le nuove generazioni e trasmettere l’importanza dello sport.”

La borsa di studio offerta da “I Tennis Foundation” è a copertura integrale della frequentazione della scuola superiore professionale fino al conseguimento del diploma triennale e del percorso di sviluppo e maturazione tennistica a livello tecnico, atletico e mentale.