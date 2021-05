Niente vaccino prima delle vacanze? Sarà possibile fare il tampone rapido - IVG.it

Liguria. Arrivare vaccinati all’appuntamento con le vacanze? Per i giovani potrebbe un’impresa molto difficile, soprattutto se l’intenzione è quella di fare un viaggio all’estero. E allora ecco che per partire rimarrà solo un’alternativa, a meno di non essere già guariti dal Covid: un tampone rapido con risultato negativo. Un servizio che, contrariamente a ciò che molti pensano, si può ottenere in maniera gratuita e senza prenotazione.

Tra qualche ora (lunedì alle 23.00) in Liguria si apriranno le prenotazioni per i volontari maggiorenni – compresi coloro che lo diventeranno entro il 2021 – che vorranno vaccinarsi con AstraZeneca o Johnson & Johnson nonostante le raccomandazioni che li consigliavano in via prioritaria agli over 60. Ma c’è un inghippo: ammesso di ricevere la prima dose già nei prossimi giorni, il richiamo verrà fissato dopo tre mesi, quindi tra agosto e settembre. E cioè, nella maggior parte dei casi, troppo tardi per un viaggio estivo in Europa visto che il green pass europeo viene riconosciuto solo dopo aver completato il ciclo vaccinale. Ma si può sempre sperare in un colpo di fortuna: se si trova un posto per vaccinarsi con una dose Johnson & Johnson (al momento sono rarissime) non ci sarà bisogno di farne una seconda e si potrà partire senza pensieri.

Ai quarantenni che, a seconda della loro fascia d’età, possono già prenotarsi (o potranno farlo dalla prossima settimana) con Pfizer o Moderna potrebbe non andare meglio. Le agende sono già prese d’assalto e i primi posti disponibili verosimilmente saranno a giugno inoltrato. Poiché il richiamo di norma viene fissato dopo 42 giorni, l’immunità non si otterrebbe prima di agosto. E per qualcuno, anche in questo caso, potrebbe essere troppo tardi.

In realtà non bisogna disperarsi perché il green pass si ottiene anche con un tampone molecolare o antigenico con esito negativo effettuato non oltre 48 ore prima della partenza. E sebbene circa un terzo delle farmacie liguri offra questo servizio a pagamento e su prenotazione (ne abbiamo parlato qui), oltre a numerosi ambulatori privati a prezzi non calmierati.

Nella Asl 3 è possibile sottoporsi al test con accesso libero e gratuito a piedi:

– Ambulatorio Porta Siberia, sede ex Museo Luzzati dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12. Per maggiori info: Ambulatorio Porta Siberia

– Ambulatorio Villa Bombrini, Cornigliano (accesso da via Muratori 11R cancello) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13. Per maggiori info: Ambulatorio Villa Bombrini

– Ambulatorio ex ospedale Sant’Antonio di Recco Casa (via Bianchi, 1) dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12. Per maggiori info: Ambulatorio Recco

Per la Asl 2 Savonese, invece, si dovrà ancora attendere qualche giorno prima di conoscere i presidi a disposizione per questo servizio.

Il consiglio è quello di arrivare di buon’ora al mattino per evitare di trovare troppa coda. Dopo l’esecuzione del prelievo il risultato viene comunicato in 10 minuti e viene rilasciato il certificato valido per viaggiare. Se il test non risulta negativo, ovviamente, la questione si complica: in quel caso viene eseguito contestualmente il tampone molecolare rinofaringeo, il cui esito verrà comunicato qualche giorno dopo. Con ogni probabilità, comunque, significa che siete positivi al coronavirus e a quel punto, purtroppo, le vacanze dovranno essere rimandate.

Se non volete correre il rischio di restare in coda esiste la possibilità di eseguire il tampone su prenotazione tramite il vostro medico di famiglia, ma comunque in maniera gratuita. Per il viaggio di ritorno sarà necessario avere un altro tampone negativo e allora, salvo rare eccezioni, bisognerà rassegnarsi a pagare una cifra che di solito è nell’ordine dei 20-30 euro.