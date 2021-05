Nasce il comitato di Cambiamo Varazze, Laura Manna segretario cittadino - IVG.it

Varazze. Nasce oggi il comitato cittadino di Cambiamo Varazze.

“Si parte dalla città al confine provinciale, per poi arrivare a raggiungere tutto il levante savonese, con l’obiettivo di creare le condizioni per avere sempre una attenta interlocuzione con la nostra comunità, composta in buona parte dal mondo associativo ma non solo. Seguiremo il ‘Cambiamento’ e porteremo lavoro e competenza per arrivare a servire fatti”, spiegano dal partito di Giovanni Toti.

“Il viaggio parte con il comitato Cambiamo Varazze, che mi vede come coordinatore cittadino – introduce il consigliere regionale Alessandro Bozzano – una nomina che ho fortemente voluto a riprova della mia massima disponibilità e della voglia di rimanere sempre a contatto con la gente”.

Segretario cittadino di Cambiamo è Laura Manna, ex assessore al bilancio e oggi presidente del consiglio comunale: “Accetto con piacere questo incarico e sono lieta che Giovanni Toti ed Alessandro Bozzano abbiano pensato a me per il ruolo di segretario. Vorrei dedicare le mie energie a costruire col nostro comitato varazzino una piccola ma fertile scuola di politica ed amministrazione, aperta a tutti e rivolta soprattutto ai giovani. Per intraprendere questo percorso, conto molto sull’aiuto dell’amico e collega Paolo Patruno”.

“All’interno del gruppo, al fianco della Manna, il bravo e anche lui già conosciuto Paolo Patruno, ex consigliere comunale. Il comitato conta poi altri varazzini che si distinguono per aver deciso di avvicinarsi alla politica passando dal ‘Cambiamento’ vero”.

“Oggi è nato il comitato di Cambiamo Varazze, una realtà che, spero, anche grazie al supporto di amici già capaci e competenti che hanno aderito al gruppo, saprà formare bravi amministratori per domani”, conclude il consigliere e coordinatore cittadino Alessandro Bozzano.