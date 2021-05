Nasce Flornews Liguria, nuovo strumento per il Distretto florovivaistico  - IVG.it

Genova. Ha preso il via Flornews Liguria, iniziativa editoriale online promossa dal Distretto florivaistico della Liguria con il supporto della Regione. Spiega Simone Sarchi, laureato alla City University London in International Journalism, che dirige l’iniziativa con il contributo di Alessandro Lanteri e Claudia Murachelli: “L’obiettivo è quello di informare sulle novità del mondo del florivivaismo locale e non solo, diventando un punto di riferimento per tutta la filiera”.

Dice il presidente del Distretto, Luca De Michelis: “Sono migliaia le aziende del settore, si tratta di un comparto fondamentale per la nostra regione, complesso, competitivo, tecnologico e globalizzato”.

Conclude l’assessore regionale Piana: “Sarà possibile trovare info meteo, avvertenze fitosanitarie e note tecniche per intervenire in anticipo sulle problematiche fungine e parassitarie”.