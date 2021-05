Nasce "Alassio Easy Work" per raccogliere informazioni sulle possibilità di lavoro sul territorio - IVG.it

Alassio. L’Associazione Giovani Alassio con il sostegno dell’assessorato al volontariato del Comune di Alassio, ha dato vita a “Easy Work”, una bacheca del lavoro per raccogliere informazioni sulle possibilità di lavoro sul territorio.

“Nelle nostre finalità associative – spiega Giacomo Aicardi, presidente AGA – figura l’obbiettivo di sostenere i nostri associati in ogni aspetto della formazione, da quello intellettuale-culturale fino ad arrivare a quello lavorativo. Di qui l’idea di un confronto con le Associazioni di Categoria del territorio, primi attori nel mercato del lavoro locale perché ci trasferiscano necessità e aspettative rispetto a possibili assunzioni. ‘Alassio Easy Work’ vuole essere una bacheca del lavoro che raccoglie informazioni sulla possibilità di lavoro esistente sul territorio comunale”.

“Abbiamo ritenuto davvero interessante e utile la proposta che ci è pervenuta dall’Aga – spiega Patrizia Mordente, assessore al volontariato del Comune di Alassio – e ci siamo subito adoperati per favorire l’incontro dei Giovani Alassini con le Associazioni di Categoria che incontreremo giovedì prossimo, presso la sede comunale. L’Associazione diventerà un mero punto di riferimento per i propri associati che cercano opportunità lavorative, ma non svolgerà nessuna funzione di mediazione fra chi offre e chi cerca occupazione, non procederà alla raccolta di dati sensibili, e, beninteso, non avrà responsabilità concernente eventuali colloqui, contratti o prestazioni lavorative che potranno essere svolte da chi fruirà del servizio. Insomma non sarà un ufficio di collocamento, ma l’equivalente di quelle utilissime bacheche nelle segreterie universitarie dove si trova di tutto ciò che può essere davvero utile, un po’: un’iniziativa davvero meritoria che ancora una volta segnala questa associazione come un prezioso cameo nel quadro del tessuto sociale della città “​.