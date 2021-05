Musical, ai campionati nazionali molti talenti savonesi - IVG.it

Savona. Ci sarà anche una folta rappresentanza della provincia di Savona alle finali nazionali della Coppa Italia Performer Arti Scenico Sportive, che si terrà a Catania dall’1 al 4 luglio. Ieri si è svola, infatti, in modalità online (attraverso video su YouTube), la selezione regionale per la Liguria del campionato organizzato dalla Fipass, la federazione nazionale dei performer. In giuria Garrison Rochelle, Manuel Scavuzzo, Lina Gjorcheva e Andrea Rizzoli.

Saranno due le scuole a rappresentare il savonese alla fase nazionale: si tratta della Asd Atmosfera Danza di Cairo Montenotte, diretta da Gabriella Bracco, e dei Nati da un Sogno di Savona, scuola di musical diretta da Roberta Bonino.

Per la compagine valbormidese i successi principali sono arrivati nelle categorie Danza. Podi dominati in classe C sia tra le bambine dai 6 agli 11 anni (con il primo posto di Vittoria Oddera e il secondo di Ilaria Ponzone) sia tra le ragazze 12/15 anni: qui a vincere è stata Sveva Oliveri, seguita da Alice Ghione. Qualificate anche Giulia Ragno, Giada Beltrandi, Sofia Giugurta, Elena Aquara, Rebecca Linda Fallerini, Lorenza Kamberaj e Agnese Rizzo. Un primo posto anche tra le donne over 18 in classe B con Giulia Vacca.

Vittorie numerose anche tra gli uomini: medaglia d’oro per Stefano Salvatore Casini (Danza 15/18 classe C), Davide Baccino (Danza over 18) e Srey Maffei (Danza over 18 classe B). Tra i duetti, in classe B hanno vinto Giulia Vacca e Srey Maffei, mentre in classe C terzo posto per Livia e Lorenza Kamberaj. Qualificati anche Alice Ghione e Davide Settevendemie.

Buoni risultati anche tra i cantanti: tra gli uomini Davide Settevendemie ha vinto nella categoria 12/15 classe C, mentre tra le donne Agnese Rizzo e Alice Ghione sono arrivate rispettivamente prima e seconda nella 12/15 classe B. La stessa Alice Ghione ha vinto anche nella categoria performer completo 12/15 classe A.

I ragazzi della Asd Atmosfera Danza

Tra le esibizioni di gruppo, primo posto nella compagnia piccola over 15 classe C (“The Arena” con Maffei Srey, Vacca Giulia, Ragno Giulia, Baccino Davide, Casini Stefano Salvatore) e terzo posto nella compagnia grande under 15 classe C con “What’s my name” (in scena Aquara Elena, Ghione Alice, Beltrandi Giada, Oliveri Sveva, Fallarini Rebecca Linda, Rizzo Agnese, Rizzo Cecilia Carlotta, Norziglia Amelie, Baccino Gaya, Franzino Anita, Oddera Vittoria, Ponzone Ilaria e Semperboni Virginia).

La Nati da un Sogno Academy, invece, hanno dominato le classifiche per quanto riguarda i performer completi di musical. In classe B, quella intermedia, tutte le fasce d’età hanno visto podi targati NDS: Sabrina Ottonello, Selena Picardi e Ilenia Rossi sono arrivate prima, seconda e terza nella fascia 16/18, mentre Asia Campus, Anna Chianese e Sara Scamuzzi hanno monopolizzato il podio della fascia 12/15. Vittoria anche nella 6/11 anni con l’unica allieva schierata nella batteria, Giulia Chiovelli (per lei anche un terzo posto nella categoria Canto, così come per Sabrina Ottonello tra i 16/18).

In classe C, terzo posto per Carlotta Perrone tra i performer completi 6/11 anni; tra gli uomini, medaglia d’oro per Ismaele Ruocco tra i 12/15 anni classe B. Si qualificano per i campionati nazionali anche Sara Valicenti, Alessia Gentile, Laura Becchi, Claudia Cannatello e Asia Dal Bo.