Mobilità sostenibile e buone pratiche: i bimbi del Pedibus di Quiliano ricevono la "Patente" - IVG.it

Quiliano. Nella mattina di oggi, mercoledì 19 maggio, i bambini aderenti al progetto Pedibus del Comune di Quiliano, durante il viaggio di andata casa-scuola, sono stati accompagnati, oltre che dai preziosi volontari dell’associazione Alpini di Vado e Quiliano, anche dall’amministrazione comunale. Infatti, presso il cortile scolastico della scuola primaria “A. Peressi” di Valleggia, si è tenuta la cerimonia di consegna della loro prima “Patente Pedibus”.

In tale occasione i bambini hanno inoltre ricevuto un piccolo premio ecologico: “Partecipare al progetto Pedibus è un impegno importante e un ottimo esempio per incentivare la mobilità sostenibile, con un occhio di riguardo alle problematiche ambientali ma non solo. Andare a scuola a piedi è infatti molto più divertente che andarci in macchina”.

“Con il Pedibus i bambini hanno tempo per chiacchierare con i compagni, fare nuove amicizie, svegliarsi per bene prima di arrivare a lezione, fare un po’ di sano movimento, conoscere meglio la propria città e diventare dei pedoni modello seguendo le raccomandazioni degli adulti accompagnatori”.

L’iniziativa, a cura del Cea Riviera del Beigua in sinergia con il Comune di Quiliano, è inserita nell’ambito dell’accordo Regione Liguria- Mattm per attività di educazione e promozione di stili di vita sostenibili a supporto della strategia regionale di sviluppo sostenibile.