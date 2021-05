Mobilità sostenibile, Caprioglio al Forum Civico Savonese: "Territorio più complicato, ma crediamo nelle piste ciclabili" - IVG.it

Savona. “Mi rendo fin d’ora disponibile a un confronto. Tengo, tuttavia, a precisare come in merito alla mobilità sostenibile, sia in termini di percorsi ciclo-pedonali sia di trasporto pubblico locale sostenibile, semplici confronti statistici non rilevano le enormi differenze territoriali tra una città e un’altra”. Con queste parole il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, da un lato tende la mano al Forum Civico Savonese (che in una lettera aveva chiesto al primo cittadino un incontro per preparare un progetto condiviso legato proprio alla mobilità sostenibile) e dall’altro puntualizza l’attuale situazione sul tema, puntando il dito sulla difficoltà che il territorio ligure ha rispetto ad altre realtà.

“La città di Savona – spiega – si trova con un territorio già naturalmente compresso e particolarmente urbanizzato che non consente con un semplice allargamento delle sede stradale (come può avvenire per città situate nelle pianure) di trovare spazio sufficiente per la realizzazione di piste ciclabili o corsie dedicate per il trasporto pubblico. Tuttavia questa Amministrazione Comunale ha sempre creduto nella necessità di aumentare tali servizi”.

In merito alle piste ciclabili “la nostra Amministrazione, appena insediata, ha partecipato a un bando ministeriale finalizzato alla riqualificazione del fronte mare di ponente della città. Come noto, tale finanziamento, ha avuto molte vicissitudini e sospensioni. Appena sbloccato è stato possibile procedere all’approvazione dei progetti e all’affidamento dei lavori attualmente in corso che prevedono la realizzazione di 2.300 mt di pista ciclabile per il collegamento della pista ciclabile esistente nel quartiere di Zinola, fino allo Scaletto dei Pescatori, con l’obiettivo, previo reperimento di nuove risorse, del collegamento a via Cimarosa e, da questa, al Prolungamento secondo il progetto della pista ciclabile tirrenica portata avanti dalla Regione Liguria”.

“Questa Amministrazione ha provveduto altresì a finanziare e realizzare il progetto di riqualificazione di via Stalingrado con la realizzazione di mt. 600 di pista ciclabile per collegare quella già presente da via Bresciana alla rotonda delle “Officine”, a via Cadorna nel cui tratto è altresì già prevista la realizzazione di un percorso protetto “zona 30″ fino al Campus universitario. Inoltre il Comune di Savona è stato oggetto di finanziamento ministeriale a fine dicembre 2020 che verrà utilizzato per la realizzazione della pista ciclabile nel tratto tra via Bresciana e la stazione ferroviaria lungo via Pirandello, per circa ulteriori 600 mt, il tutto finalizzato al collegamento attraverso un percorso ciclo-pedonale tra la stazione ferroviaria e il campus universitario”.

In merito alla mobilità sostenibile, “questa amministrazione comunale è stata promotrice al fine di portare avanti, insieme alla società di trasporto pubblico locale, TPL S.r.l., alla Provincia di Savona e all’Autorità di Sistema Portuale nonché ai Comuni litorali interessati, la candidatura per ottenere il finanziamento dal MIMS per la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico tra i Comuni di Bergeggi e Varazze a trazione elettrica dell’area comprensoriale. Nello specifico è stato presentato al MIMS un progetto di revisione delle linee di trasporto pubblico nell’area comprensoriale e si sta lavorando ad un nuovo PUMS che raccoglie alcuni suggerimenti del PUMS 2014, ma espande la visione a nuovi assetti di mobilità sostenibile”.