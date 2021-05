Meteo, sulla Liguria tempo variabile nonostante l'alta pressione - IVG.it

Liguria. Nonostante la presenza dell’alta pressione, si mantengono ancora per oggi, giovedì 27 maggio, flussi umidi dal mare con la presenza di nubi basse non serrate sotto costa. Bel tempo venerdì, un po’ instabile sabato.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi giovedì 27 maggio avremo nuvolosità bassa non serrata sul settore centro-occidentale della costa specie al mattino, in attenuazione e concentrazione sui rilievi retrostanti nel pomeriggio con maggiori schiarite in costa. Bel tempo su spezzino e versanti padani in genere a parte nubi di poco conto.

Venti deboli o moderati da sud-est. Mare generalmente poco mosso. Temperature pressoché stazionarie: sulla costa minime tra 10 e 14 gradi, massime tra 19 e 22 gradi; all’interno minime tra 5 e 11 gradi, massime tra 17 e 23 gradi.

Venerdì 28 maggio bel tempo. Nubi cumuliformi sui rilievi nel pomeriggio, ma con basso rischio di pioggia. Nuovamente sereno in serata.

Venti deboli a regime di brezza. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature in aumento.

Sabato 29 maggio nuvolosità sparsa con qualche pioggia nel pomeriggio specie sul settore centro-orientale e sull’imperiese.

Lieve calo termico nelle zone interne.