Meteo, primo maggio nuvoloso con possibili piogge sulla Liguria - IVG.it

Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, sabato 1 Maggio, al mattino e nel primo pomeriggio avremo schiarite sul centro e il levante, specie lato costa; più nubi nelle aree interne e sul ponente in genere, senza piogge. Da metà pomeriggio si potrà notare un deciso e veloce peggioramento con piogge moderate ed occasionali rovesci in estensione da ponente verso levante. Basso il rischio di temporali.

Per quanto riguarda i venti, saranno deboli meridionali al mattino, in progressivo rinforzo fino a forti in serata. Il mare sarà poco mosso al mattino, ma con moto ondoso in vistoso aumento fino a molto mosso in serata.

Per le temperature, infine, avremo un lieve calo delle minime e stazionarie le massime. Sulla costa min +10/+13°C, max +15/+18°C, mentre all’interno: min +2/+9°C, max +13/+15°C