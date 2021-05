Meteo, nuvole alternate a schiarite in Liguria: temperature in aumento - IVG.it

Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 7 maggio, al mattino avremo molte nubi sul centro-levante, dove non si escludono piovaschi sparsi soprattutto nelle zone interne. Nuvolosità medio-alta alternata a schiarite a ponente.

Il pomeriggio, invece, sarà caratterizzato dalla variabilità: nubi sparse alternate ad ampie schiarite sul centro-ponente; nuvolosità più compatta a levante dove non si esclude qualche piovasco nelle zone interne.

Per quanto riguarda i venti, saranno moderati con rinforzi fino a forti da sud-ovest sull’estremo ponente, moderati da sud-est altrove. In serata rotazione a nord-est sul ponente. Per l’intera giornata burrasca di Libeccio al largo.

Il mare, tra la notte e la mattinata odierna, sarà agitato con onda lunga da sud-ovest sul centro-levante ed al largo, molto mosso altrove. Dal pomeriggio mosso o molto mosso sotto-costa ed ancora localmente agitato al largo.

Le temperature, infine, saranno stazionarie o in lieve aumento. Sulla costa min +12/15°C, max +16/20°C, mentre all’interno min +4/11°C, max +14/18°C.