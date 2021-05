Meteo, nel savonese cielo prevalentemente coperto: temperature stazionarie - IVG.it

Liguria. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 21 maggio, al mattino avremo una nuvolosità diffusa tra savonese e genovesato, mentre sarà generalmente soleggiato altrove con qualche velatura in transito.

Nel corso del pomeriggio si registreranno nubi sparse ovunque e non si escludono addensamenti più compatti sul settore centrale. Dalla sera avremo una nuvolosità in aumento con cieli fino a molto nuvolosi o coperti sull’intera regione, possibili pioviggini o deboli piovaschi specie sul settore centrale.

I venti, saranno da moderati a tesi/forti dai quadranti meridionali con possibili rinforzi oltre i 70 km/h soprattutto tra Val d’Orba, Stura, Erro, Scrivia e Bormida orientale.

Il mare sarà da poco mosso a mosso. Per quanto riguarda le temperature, infine, le minime saranno stazionarie od in lieve aumento, mentre le massime saranno in calo. Sulla costa min +10/15°C, max +16/21°C, mentre all’interno: min +3/10°C, max +13/19°C.