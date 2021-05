Meteo Liguria: tempo stabile ovunque, giornate dal sapore d'estate - IVG.it

Liguria. Si consolida l’anticiclone sul mediterraneo centro-occidentale, prosegue l’opportuna parentesi stabile per la Liguria. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: mercoledì 26 maggio 2021

Cielo e Fenomeni: tempo stabile ovunque, sarà tuttavia più soleggiato ai lati della regione; sul settore centrale qualche addensamento a ridosso delle colline in parziale dissolvimento al pomeriggio. Cumuli pomeridiani sulle Alpi Liguri e lungo l’appennino orientale, bassa la probabilità di locali episodi instabili.

Venti: sud-ovest in decisa attenuazione al largo, rimarranno moderati con qualche rinforzo verso Capo Corso. Regime di brezze lungo l’arco ligure.

Mari: inizialmente mosso per onda residua da sud-ovest, poco mosso dal pomeriggio.

Temperature: in calo le minime sul centro-levante, in ulteriore lieve ripresa le massime.

Costa: min +10/14°C, max +19/23°C

Interno: min +5/11°C, max +17/24°C

Previsioni valide per: giovedì 27 maggio 2021

Cielo e Fenomeni: giornata stabile e soleggiata ovunque, dal sapore pienamente estivo.

Venti: brezze dominanti, più tese quelle diurne specie lungo le vallate appenniniche.

Mari: generalmente poco mosso.

Temperature: in ulteriore ripresa sia le minime che le massime.

Tendenza per: venerdì 28 maggio 2021

Lievi infiltrazioni di aria più fresca in quota potranno determinare un aumento dell’instabilità pomeridiana nelle zone interne; rimane tendenzialmente stabile e soleggiato lato costa.