Meteo Liguria: sole sulle coste, nuvole e locali rovesci in Valbormida - IVG.it

Liguria. Sulla Liguria ancora una lieve instabilità dovuta all’influenza delle correnti atlantiche in transito oltralpe. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet.

Dando uno sguardo alla situazione in area europea, possiamo notare un flusso perturbato che investe in pieno l’area centro-settentrionale del “Vecchio Continente”. Nel mentre, un’area altopressoria, prova ad imporsi sulla Penisola Iberica. Nei prossimi giorni proverà a proteggere parzialmente anche le nostre zone dalle incursioni umide.

Nel corso della nottata, residui annuvolamenti, hanno interessato ancora i versanti marittimi del savonese di levante e del genovese di ponente ma senza fenomeni. Le temperature minime sono leggermente calate rispetto a ieri: a Savona è stata di +12,3°C.

Nel corso della mattinata il cielo si presenterà poco nuvoloso praticamente ovunque con solo delle velature in transito da ponente a levante. Da metà giornata sviluppo di addensamenti cumuliformi sulle Alpi Luguri in estensione nel corso del pomeriggio verso la Val Bormida. Su queste ultime zone citate non escludiamo locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Stessa sorte toccherà al profondo Appenino di levante tra alta Val Trebbia e Val D’Aveto. Tempo più soleggiato lungo le coste anche se nel tardo pomeriggio i residui temporaleschi potrebbero portare a locali “zone d’ombra”. Le temperature massime saranno stazionarie con punte fino a +21°C lungo le coste. Vento debole di direzione variabile tenderà ad impostarsi dai quadranti meridionali nel pomeriggio con locali rinforzi a moderato. Mare generalmente molto mosso per onda da sud-ovest ma con moto ondoso in calo dal pomeriggio.

La giornata di domani sarà caratterizzata dal tempo più stabile e soleggiato. Cielo in prevalenza sereno, qualche velatura di passaggio nella seconda metà della giornata. Venti da nord a tratti teso in nottata, primo mattino sul centrale; brezze a seguire, anche vivaci lungo la Rivera di Ponente. Mari generalmente mossi sotto-costa, molto mossi al largo per onda confusa (mare incrociato). Temperature fredde al primo mattino per il periodo, ma si riprendono le massime ovunque.

Venerdì 21 maggio 2021 tempo soleggiato, in giornata qualche addensamento costiero più compatto a ridosso dei rilievi collinari su Genovesato occidentale. Ventilato.