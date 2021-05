Meteo Liguria: sole sulla costa, tempo instabile nell'entroterra - IVG.it

Liguria. La nostra penisola rimane esposta a infiltrazioni fresche che determinano un po’ di nuvolosità sparsa con locali note instabili sui rilievi. Sono le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 31 maggio, qualche nube in un contesto soleggiato in mattinata. Nelle ore centrali cumuli sui rilievi, con qualche rovescio temporalesco, più probabile sull’Appennino di levante e tra Alpi Liguri e Marittime. Venti deboli settentrionali al mattino, ruotano da sud in giornata. Mare generalmente poco mosso. Temperature stazionarie o in lieve locale calo nelle massime: saranno comprese sulla costa tra 13 e 22 gradi, nell’interno tra 3 e 24.

Domani, martedì 1 giugno cielo in prevalenza poco nuvoloso lungo le coste. Nubi cumuliformi sui rilievi nelle ore centrali con qualche rovescio annesso. Venti deboli meridionali. Mare generalmente poco mosso. Temperature stazionarie.

Nella giornata di mercoledì 2 giugno avremo tempo variabile con eventuale instabilità sui rilievi nel pomeriggio.