Meteo Liguria: inizio settimana col maltempo, dal pomeriggio torna la pioggia - IVG.it

Liguria. Avvio di settimana caratterizzato da una nuova perturbazione atlantica: sono attese piogge anche di forte intensità. Ecco nel dettaglio le previsioni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 10 maggio, mattinata con molte nubi sul centro-ponente, non si esclude qualche piovasco sull’Imperiese. Ampie schiarite riusciranno a resistere a levante. Nel corso del pomeriggio cieli coperti a ponente con le prime piogge organizzate che interesseranno l’Imperiese, nuvolosità diffusa altrove ma in un contesto generalmente asciutto. Dalla sera precipitazioni diffuse sul centro-ponente con rovesci anche di moderata o forte intensità, prime deboli piogge anche a levante. Venti moderati da sud-est sul centro-levante, moderati con rinforzi fino a tesi da nord-est a ponente. Mare mosso fino a molto mosso. Temperature in calo: saranno comprese sulla costa tra 12 e 21 gradi, nell’interno tra 3 e 19.

Domani, martedì 11 maggio, tra la notte e il mattino piogge anche di forte intensità a levante, temporali sparsi nel pomeriggio. Ventilazione sostenuta dai quadranti meridionali. Temperature in ulteriore calo.

Nella giornata di mercoledì 12 maggio al mattino residue precipitazioni a levante, asciutto altrove con ampie schiarite a ponente. Nel pomeriggio cieli generalmente poco nuvolosi sul centro-ponente, possibili piovaschi nelle zone interne del levante. Temperature minime stazionarie, massime in rialzo. Venti moderati da sud-ovest. Mare mosso.