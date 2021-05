Meteo, in Liguria tempo variabile: possibili piogge (e temporali) a ponente - IVG.it

Liguria. Correnti nord-orientali affluiscono sul settentrione italiano: il tempo si manterrà in prevalenza stabile e soleggiato sulla Liguria, anche se non mancheranno locali note di instabilità durante le ore centrali.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi domenica 30 maggio nelle prime ore del mattino sono attesi fenomeni, anche a sfondo temporalesco, sul medio-ponente regionale. Tempo asciutto altrove. Nel corso del pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi nelle aree interne, in particolare su Alpi Liguri e gruppo trebbio-avetano, che potranno determinate locali rovesci, in parziale sconfinamento fin sulle zone sub costiere. Miglioramento del tempo sul far della sera.

Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, ruoteranno a sud in serata. Mare molto mosso al mattino sul medio-basso Ligure occidentale, generalmente poco mosso altrove. Moto ondoso in graduale abbattimento in giornata. Temperature pressochè stazionarie: sulla costa minime tra 13 e 16 gradi, massime tra 18 e 22 gradi; all’interno minime tra 3 e 12 gradi, massime tra 17 e 24 gradi.

Lunedì 31 maggio giornata connotata da spiccata variabilità, con la possibilità di episodi instabili nelle aree interne, specie nell’area delle Alpi Liguri.

Venti deboli da nord al mattino, variabili nel pomeriggio. Mari generalmente quasi calmi. Temperature stazionarie od in lieve calo nei valori massimi.

Martedì 1 giugno persiste la possibilità di episodi instabili nelle zone montuose e localmente anche sulle aree costiere.

Ventilazione variabile, mari generalmente quasi calmi. Temperature grossomodo stazionarie.