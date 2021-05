Meteo, in Liguria sabato piovoso e domenica nuvolosa. Lunedì nuova perturbazione - IVG.it

Liguria. La coda di una perturbazione interesserà la Liguria tra oggi domani, domenica con molto vento e qualche pioggia. Lunedì una nuova perturbazione determinerà un peggioramento più deciso con piogge diffuse.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi sabato 22 maggio al primo mattino probabile veloce passaggio piovoso tra il savonese e il centro-levante con qualche rovescio nelle aree interne. Attenuazione delle piogge già in tarda mattinata. Sull’Imperiese nuvoloso, ma asciutto. Nel corso della giornata nubi irregolari anche compatte su tutta la regione con piogge generalmente assenti a parte qualche piovasco su spezzino e genovese. Schiarite in serata sull’imperiese.

Venti moderati o forti tra sud e sud-est, in calo dal pomeriggio. Mare da mosso a molto mosso. Temperature minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo: sulla costa minime tra 12 e 16 gradi, massime tra 17 e 20 gradi; all’interno minime tra 7 e 11 gradi, massime tra 14 e 18 gradi.

Domani domenica 23 maggio nubi irregolari su tutta la regione, ma con basso rischio di pioggia. Schiarite a partire dall’imperiese nel pomeriggio.

Venti moderati da sud-est, in attenuazione fino a deboli in serata. Mare mosso, localmente molto mosso. Temperature pressoché stazionarie.

Nella giornata di lunedì 24 maggio avremo piogge sparse su tutta la regione in genere di moderata intensità.

Ventilazione moderata, temperature in calo.