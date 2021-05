Meteo, in Liguria fine settimana di bel tempo. Ma lunedì torna la pioggia - IVG.it

Liguria. Si attenua temporaneamente il flusso occidentale che ci ha interessato negli ultimi giorni. Oggi un rientro di correnti orientali al suolo determinerà qualche addensamento in Appennino ma la domenica sarà nel complesso soleggiata e più calda. Atteso un peggioramento da lunedì 10 per l’arrivo di una nuova perturbazione.

Secondo gli esperti del Centro Limet oggi, sabato 8 maggio, al mattino qualche addensamento sarà presente sui versanti padani. Tempo soleggiato in costa a parte velature o nubi sparse senza conseguenze. Nel pomeriggio permarrà una certa nuvolosità in Appennino, senza piogge. Ampie schiarite o cielo sereno lungo le coste.

Venti deboli o moderati tra nord e nord-est al mattino; in regime di brezza sotto costa nel pomeriggio. Mare da molto mosso a mosso, con moto ondoso in ulteriore calo. Temperature minime in calo, in lieve aumento le massime sotto costa: sulla costa minime tra 11 e 14 gradi, massime tra 17 e 22 gradi; all’interno minime tra 3 e 7 gradi, massime tra 14 e 18.

Domenica 9 maggio, bel tempo al mattino su tutta la regione. Nel pomeriggio velature o nubi alte renderanno il cielo lattiginoso sul settore centro-occidentale, senza piogge.

Venti al mattino moderati da nord, in rotazione a sud-est nel pomeriggio. Mare generalmente poco mosso. Temperature in aumento.

Lunedì 10 maggio il meteo peggiora, da ovest nel corso della giornata con piogge sparse. Ventilazione in rotazione a sud-est e temperature in calo.