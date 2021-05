Meteo, in Liguria cieli nuvolosi e qualche possibile pioggia - IVG.it

Liguria. Correnti occidentali faranno scorrere una debole perturbazione tra giovedì 6 e venerdì 7 maggio che sulla Liguria avrà scarsi effetti. Rotazione delle correnti da nord-est sabato con lieve calo termico.

Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi giovedì 6 maggio avremo al mattino nubi sparse di tipo basso sul settore centro-orientale alternate comunque a locali schiarite lungo le coste. A ponente cielo sereno o velato. Nel corso della giornata infittimento delle nubi sul centro e sul levante con occasionali piovaschi nelle aree interne e più marginalmente in costa. A ponente cielo poco nuvoloso o velato, senza fenomeni.

Venti tra deboli e moderati al mattino da sud-est sotto costa, da sud-ovest al largo. Deciso rinforzo tra pomeriggio e sera con raffiche anche intense prima di notte. Mare inizialmente molto mosso, tendente ad agitato al largo con onda lunga da sud-ovest in propagazione verso i lidi esposti. Temperature pressoché stazionarie: sulla costa minime tra 12 e 14 gradi, massime tra 16 e 19 gradi; all’interno minime tra 2 e 8 gradi, massime tra 14 e 17 gradi.

Venerdì 7 maggio al mattino ancora nubi irregolari sul settore centro-orientale con qualche piovasco più probabile nell’interno spezzino, in genere soleggiato o con poche nubi a ponente. In giornata graduale attenuazione delle nubi a levante fino ad avere cielo poco nuvoloso in serata.

Venti forti al mattino, da sud-ovest al largo e sud-est sotto costa, graduale e lenta attenuazione nell’arco della giornata. Mare da agitato a molto mosso. Temperature pressoché stazionarie.

Sabato 8 maggio rotazione delle correnti a nord o nord-est con nubi nelle aree interne associate ad isolati piovaschi, più sole in costa. Lieve calo termico.