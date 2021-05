Meteo: in giornata previsto cielo parzialmente nuvoloso, domani rischio pioggia o rovesci - IVG.it

Liguria. Al mattino si prevede cielo velato o parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte con ampie schiarite lungo le coste della Liguria. Mentre nel pomeriggio e in serata c’è rischio di qualche rovescio o breve temporale su Alpi Liguri e Appennino orientale, nubi sparse sul resto della regione senza fenomeni.

I meteorologi di Limet per la giornata di domani prevedono rischio di leggera pioggia in particolare: al mattino qualche pioggia o rovescio sulla Riviera di Ponente, cielo parzialmente nuvoloso, ma asciutto altrove. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio migliora ovunque. Qualche rovescio anche sulle Alpi Liguri, per il resto nubi sparse con belle schiarite senza piogge.

Permane comunque una zona di alta pressione, ma insidiata da infiltrazioni di aria fresca provenienti da nord-est che saranno causa di qualche locale precipitazione nel week-end.