Memorial Fulvio Mannori: Valerio Brignone e Marcella Ferraro vincono ancora e consolidano il primato - IVG.it

Savona. Il secondo atto della corsa self time a tappe dedicata alla memoria di Fulvio Mannori si è concluso. Domenica 9 maggio era l’ultimo giorno per completare il tragitto; lo hanno fatto 64 podisti.

La tappa si è svolta su un circuito molto suggestivo, della lunghezza di un chilometro, da ripetere tre volte, tra la passeggiata a mare Walter Tobagi di Savona e la spiaggia attigua. Circa 3 chilometri complessivi, quindi, sui quali si sono registrati ottimi riscontri cronometrici.

Il più veloce è stato Valerio Brignone col tempo di 11’08”; secondo Alessandro Aonzo in 11’29”, terzo Mauro Faccio in 12’04”, quarto Leonardo Digilio in 12’24”, quinto Giovanni Pesce in 12’28”.

La classifica generale vede Brignone condurre in 23’55”, seguito da Aonzo in 25’43”; terzo Faccio in 26’11”, quarto Pesce in 26’50”; quinto è Andrea Ermellino in 27’00”.

Tra le donne primo posto per Marcella Ferraro con il tempo di 13’13”. Seconda classificata Rosella Perata in 13’44”, terza Susanna Scaramucci in 14’08”, quarta Roberta Anselmo in 14’19”, quinta Rosanna Maria Gastaldi in 14’29”.

Ferraro è prima nella graduatoria complessiva con 29’36”; seconda Perata in 31’22”, terza Anselmo in 31’38”, quarta Scaramucci in 32’31”, quinta Gastaldi in 32’37”.

Clicca qui per consultare le classifiche.

La terza ed ultima tappa è in corso: si può svolgere tra lunedì 10 maggio e domenica 23 maggio su un circuito di circa 800 metri da ripetere cinque volte, che si snoda tra il prolungamento a mare e l’attraversamento della fortezza del Priamar. Si corre individualmente e ci si cronometra da soli, comunicando il proprio tempo agli organizzatori.

La corsa a tappe Memorial Fulvio Mannori ha lo scopo di ricordare il forte atleta savonese venuto prematuramente a mancare; in sua memoria si raccolgono fondi per l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.