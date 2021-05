Meeting di Savona, Vladimir Aceti brilla nel giro di pista: primo in 46"51 - IVG.it

Savona. Nomi importanti anche sui 400 metri al Meeting di Savona, per il 3° Trofeo Fondazione De Mari. Su tutti, il belga Kevin Borlée. Trentatré anni, Kevin ha vissuto una carriera in parallelo con il gemello Jonathan, cogliendo numerose soddisfazioni “di famiglia” in staffetta 4×400: nonostante un primato personale leggermente più alto (parliamo comunque di 44”56!), Kevin Borlée è il fratello che ha colto le maggiori soddisfazioni a livello individuale, con un bronzo iridato (2011), un oro (2010) e un argento (2018) agli Europei e una finale olimpica (quinto a Londra 2012). Oltre, ovviamente, a un forziere di medaglie con la staffetta: un argento e due bronzi mondiali tra outdoor e indoor, ben cinque titoli d’Europa e due quarti posti ai Giochi Olimpici.

Borlee ha avuto di fronte il sudanese naturalizzato britannico Rabah Yousif, 44”54 di personale, 45”19 nel 2019 e due bronzi mondiali con la 4×400 della Gran Bretagna. Uno stimolo importante per il campione italiano assoluto indoor Vladimir Aceti (Fiamme Gialle), che a Torun sfiorò la finale e che a Savona ha fatto il suo debutto individuale dopo la partecipazione alle World Relays di Chorzow con la 4×400.

A proposito di staffetta del miglio, la Fontanassa ha visto al via altri due ragazzi del gruppo azzurro, Brayan Lopez (Fiamme Azzurre) e il campione europeo Under 18 2018 dei 400 Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre), classe 2002.

A vincere è stato proprio Vladimir Aceti che ha strappato applausi primeggiando in 46″51. Seconda posizione per Brayan Lopez in 46″95; terzo Lorenzo Benati in 47″00.

Quarta piazza per Kevin Borlée in 47″03, quinto Lapo Bianciardi (Avis Barletta) in 47″40, sesto Rabah Yousif in 48″54.