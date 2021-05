Meeting di Savona, Marcell Jacobs nella storia: record italiano in 9"95 - IVG.it

Savona. I 100 metri piani sono la gara più attesa del Meeting. Il 10° Memorial Giulio Ottolia in campo maschile vede ai nastri di partenza diciotto atleti di elevato livello.

Si comincia con tre batterie. Nella prima Primo Arthur Cissè in 10″15, secondo Jan Volko in 10″34, terzo Andrea Federici in 10″38, quarto Hillary Wanderson Polanco Rijo in 10″45, quinto James Ellington in 10″49, sesto Davide Manenti in 10″50. Vento +1.7.

Nella seconda batteria tocca a Lamont Marcell Jacobs. La sfida con Filippo Tortu non c’è, ma poco importa. Il che ha un personale da 10″03 e che ha iniziato il 2021 con uno squillo di valore mondiale come il 6″47 sui 60 metri indoor che gli è valso il titolo europeo nella specialità, parte fortissimo.

Jacobs scatta sui blocchi e stacca subito tutti, negli ultimi quaranta metri è da solo ma non ferma la sua marcia. Chiude in 9″95: nuovo record italiano. Il vento alle spalle segna +1.5 metri.

Secondo Amaury Golitin in 10″30, terzo Eseosa Fostine Desalu in 10″38, quarto Federico Cattaneo in 10″48, quinto Andrei Alexandru in 10″49, sesto Ruskin Molinari Nwagwu in 10″86.

Ora la terza batteria; alle ore 18 andrà in scena la finale. E chissà che Jacobs non possa ritoccare ulteriormente in primato.