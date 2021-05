Meeting di Savona: il sigillo di Marie-Josée Ta Lou sui 100 metri femminili - IVG.it

Savona. Dodici atlete si sono sfidate sulla pista della Fontanassa per il 10° Memorial Giulio Ottolia, specialità 100 metri femminili.

Prima batteria vinta dall’ivoriana Marie-Josée Ta Lou in 11″17. Seconda Gaia Hooper in 11″30, terza Vittoria Fontana in 11″34, quarta Irene Siragusa in 11″52, quinta Alessia Pavese in 11″59, sesta Johanelis Herrera Abreu in 11″66. Vento +2.4.

Nella seconda batteria primeggia Anna Bongiorni in 11″30. Seconda Imani Lansiquot in 11″33, terza Arialis Josefa Gandulla in 11″33, quarta Chiara Melon in 11″53, quinta Zaynab Dosso in 11″55, sesta Costanza Donato in 11″79.

Marie-Josée Ta Lou si conferma la più forte e vince col tempo di 11″11. Seconda classificata la britannica Imani Lansiquot con 11″18, terza Vittoria Fontana (Carabinieri) in 11″23.

A seguire, quarta Gloria Hooper (Carabinieri) in 11″23, quinta Anna Bongiorni (Carabinieri) in 11″27, sesta la portoghese Arialis Josefa Gandulla in 11″46.