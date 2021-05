Meeting di Savona, 400 ostacoli: Alessandro Sibilio vince col primato personale - IVG.it

Savona. Gara esaltante, i 400 metri maschili, 3° Trofeo Fondazione De Mari, sulla pista della Fontanassa, con cinque validi protagonisti.

Alessandro Sibilio, napoletano delle Fiamme Gialle, sfodera una grande prestazione e realizza il tempo di 49″25, abbattendo il primato personale e vincendo la gara.

Secondo il turco di orginine cubana Yasmani Copello, bronzo olimpico in carica e argento mondiale a Londra nel 2017, che si ferma a 49″37. Ottimo terzo Mario Lambrughi (Atletica Riccardi Milano) in 50″15, quarto Gabriele Montefalcone (Sport Race) in 50″37, quinto Dario Dester (Carabinieri) in 52″52.