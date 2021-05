Meeting di Savona, 200 metri: Yancarlos Martínez è il più veloce - IVG.it

Savona. Yancarlos Martínez, 20”19 di personale assoluto è il vincitore della gara dei 200 metri maschili, 5° Trofeo Noberasco.

Tra i sei atleti ai nastri di partenza il dominicano si impone in 20″57 con vento +2.3.

Seconda posizione per Davide Manenti (Aeronautica Militare) in 20″91, terzo l’atteso francese Christophe Lemaitre con il tempo di 21″03.

Quarta posizione per Diego Marani (Atletica Riccardi Milano) in 21″10, quinta per Simone Tanzilli (Atletica Riccardi Milano) in 21″44, sesta per Lorenzo Angelini (Atletica Avis Macerata) in 21″44.