Meeting Città di Savona, ci sarà anche Christophe Lemaitre - IVG.it

Savona. Gli organizzatori lo avevano preannunciato: durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, sarà svelato l’ultimo nome di spicco tra i partecipanti alla decima edizione del meeting internazionale Città di Savona, Memorial Giulio Ottolia. Si tratta di Christophe Lemaitre.

Lemaitre nel 2010 è diventato il primo atleta bianco a scendere sotto i 10 secondi nei 100 metri piani in una competizione ufficiale. Per sette anni è rimasto l’unico atleta bianco a riuscire nell’impresa, prima di essere raggiunto da Ramil Guliyev nel 2017. Lemaitre ha corso sotto i 10 secondi nei 100 metri piani in sette occasioni: tre volte nel 2010 e quattro volte nel 2011. Ha vinto una medaglia di bronzo nella staffetta 4×100 metri ai Giochi olimpici di Londra 2012 e nei 200 metri piani ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016.

Dopo un’edizione storica, in quanto primo evento dopo lo stop forzato, seppur limitata nei numeri e nelle presenze straniere come quella del 16 luglio 2020, a causa delle problematiche dettate dalla pandemia, lo staff guidato da Marco Mura ha fatto le cose in grande per confermare la fama ed anche il piazzamento dell’evento nella graduatoria mondiale, dove occupa il 32° posto, e in quella italiana, dove è terzo preceduto solamente dal Golden Gala di Roma e dal Palio della Quercia di Rovereto.

Saranno quattordici le gare in programma giovedì 13 maggio sulle piste e sulle pedane della Fontanassa. Circa tre ore, dalle 16,15 alle 19,15, intensissime, nelle quali andranno in scena 100 metri, 200 metri, 400 metri, 800 metri, 110 metri ostacoli, 400 metri ostacoli, salto in lungo e getto del peso maschili, 100 metri, 200 metri, 400 metri, 800 metri, 100 metri ostacoli e salto in alto femminili.

Numerosi i grandi atleti che saranno in gara a Savona, sia italiani sia stranieri. Dalla sfida tra Marcell Jacobs e Filippo Tortu (la presenza di quest’ultimo, però, è in forse) nei 100 maschili a quella tra Marie-Josée Ta Lou e Imani-Lara Lansiquot in ambito femminile, passando per gli ostacoli, con Andrew Pozzi, Aurel Manga, Hassane Fofana e Luminosa Bogliolo. Dal salto in lungo, con Larissa Iapichino, Henry Frayne e Filippo Randazzo, al salto in alto con Alessia Trost ed Erika Furlani. E poi i 400 metri con Oscar Husillos e Vladimir Aceti, il getto del peso con Leonardo Fabbri e Chukwuebuka Cornnell Enekwechi, i 200 femminili con Dina Asher-Smith e Ivet Lalova, gli 800 con Amel Tuka e Abedin Mujezinovic. Questi sono solamente alcuni tra i protagonisti più attesi di una giornata che, certamente, regalerà forti emozioni agli appassionati di corse, lanci e salti.