Marc Tona, un gol che ha spianato la strada alla Cairese: "Ci siamo regalati altre due battaglie" - IVG.it

Sestri Levante. Con la sua rete, realizzata dopo dodici minuti di gioco, ha portato in vantaggio la Cairese sul Rivasamba nel match di ritorno dei quarti di finale. Un gol che ha spento le residue velleità dei calafati di riaprire il doppio confronto ed ha reso più agevole la partita dei valbormidesi, poi vittoriosi per 3 a 0.

Marc Tona, a fine gara, commenta: “Sono contento per il gol, anche perché non sono uno che ne segna valanghe, quindi quando capita si è sempre contenti ma sono più contento per la squadra, per il passaggio del turno e per come abbiamo giocato oggi. Non era banale venire qua con una squadra che non aveva ancora perso in casa, fare tre gol e non prenderne. Era importante l’approccio, siamo partiti bene e ai venticinque minuti infatti eravamo sul 2 a 0, quindi un plauso alla squadra. Sono contento più per il risultato di gruppo che quello singolo”.

Il centrocampista classe 1998 aveva iniziato la stagione col Pro Savona; con la sospensione dei campionati inferiori è stato lasciato libero ed il 23 marzo la Cairese ha ufficializzato il suo tesseramento. “Sono arrivato per ultimo – afferma Tona -, perché ho iniziato gli allenamenti l’11 marzo, però per me non è stato assolutamente difficile ambientarmi perché la Cairese è una famiglia, un gruppo di bravi ragazzi, di persone per bene, dai dirigenti a tutti gli addetti ai lavori. È impossibile non trovarsi bene, quindi mi hanno facilitato molto le cose. Speriamo di continuare: ora ci siamo regalati altre due partite, altre due battaglie e, chi lo sa, magari la terza: speriamo”.

Otto partite sono state archiviate; solamente tre incontri separano la Cairese dal sogno promozione in questa atipica, brevissima stagione. “Se ci pensiamo tutti bene, non capiterà mai nella storia del calcio con undici partite poter arrivare alla Serie D, quindi sarebbe da stolti non pensarci. Speriamo davvero di poter giocarcela fino alla fine, perché la Cairese e tutta la piazza, il tifo e tutta la gente che è vicino a questi colori merita qualcosa di più dell’Eccellenza” conclude Marc.