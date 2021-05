"Mangiacomeparli", la Lega in piazza per la raccolta firme a favore del Made in Italy - IVG.it

Albenga. “Sabato 29 e domenica 30 maggio in duemila piazze italiane, da Nord a Sud, la Lega raccoglierà firme per la difesa del Made in Italy. Ad Albenga il gazebo si troverà in piazza del Popolo dalle 9.30 alle 12.30”.

A comunicarlo è in consigliere comunale della Lega Cristica Porro. Saranno presenti il capogruppo regionale Stefano Mai e i consiglieri comunali Cristina Porro e Gerolamo Calleri. “Con #Mangiacomeparli la Lega – afferma Porro – scende in piazza a difesa del Made in Italy e delle eccellenze delle produzioni italiane contro Nutriscore, vino senza alcol, carne e latte finti, farine di insetti”.

“In piazza del Popolo – spiega – saranno esposti i prodotti tipici della zona: dall’asparago violetto al carciofo spinoso, zucchina trombetta, pomodoro cuor di bue, pescato locale, basilico, erbe aromatiche, vini e olio del territorio ingauno”.

“Ai gazebo i sottoscrittori potranno trovare copia del disegno di legge della Lega sulla Promozione e tutela della dieta mediterranea e divieto dell’uso degli insetti e farine di insetti nelle mense pubbliche e scolastiche”.

“Con questa iniziativa – aggiunge il vice presidente di Regione Liguria Alessandro Piana -, la Lega scende in piazza a difesa delle produzioni italiane e delle nostre eccellenze: Cittadini e amministratori si ritroveranno insieme, ancora una volta, per tutelare le tradizioni, la cultura e la storia che ci contraddistinguono”.

"Oltre che ai gazebo, la raccolta firme #mangiacomeparli a difesa del Made in Italy – conclude Piana – sarà attiva anche online da sabato 29 maggio".