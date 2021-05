Manca poco alla conclusione del murale di OZMO: l'opera d'arte sulla facciata della scuola che unisce tradizione e fumetto - IVG.it

Albisola Superiore. Ci siamo quasi. Mancano solo poche ore alla conclusione del murales di Gionata Gesi, in arte OZMO, pioniere della street art e urban artist riconosciuto a livello internazionale, che dal 14 maggio, è stato accolto dalla città di Albisola e dai ragazzi dell’istituto comprensivo per realizzare una vera e propria opera d’arte sulla facciata dell’edificio d’istruzione: il primo in Europa a essere oggetto dell’arte di OZMO.

“Cinque giorni effettivi di esecuzione, ma mesi di organizzazione e ricerca”: sono questi gli ingredienti che compongono l’estro e la professionalità dell’opera del grande artista che, grazie a un bando realizzato e per buona parte finanziato dalla Fondazione De Mari – oltre il contributo economico e logistico del Comune di Albisola – potrà essere ammirata da qui ai prossimi anni nella sua maestosità dai ragazzi delle scuole e dalla cittadinanza.

E’ proprio per accogliere i gusti di chiunque che l’opera sta prendendo forma: “Nel mio modo di esprimermi – rivela OZMO ai microfoni di IVG.it -, ho cercato di mettere insieme la cultura classica, il fumetto, la cultura underground fino ad arrivare a un filone iconografico che riflette sulle simbologie, unendo sacro e profano, cultura alta e popolare“. La particolarità dell’artista toscano, che vanta un curriculum che tocca New York, Parigi, Miami, Londra oltre Brera, Milano e Roma, infatti, è quella di andare a lavorare sul contesto, adattando l’arte alla superficie su cui disegnare, alla funzione della struttura e alla città: “Qui, ad Albisola, ho voluto omaggiare la tradizione ceramica e la scuola, creando un vero e proprio dialogo” afferma OZMO.

In tutto questo, non poteva mancare un tratto autobiografico dell’artista, rappresentato non solo dalla personale firma, ma anche da un personaggio iconico dei fumetti: “Topolino è stato il primo soggetto che ho rappresentato, avevo 3 anni… Ovviamente in questa opera non poteva mancare” confessa Gesi. E infatti, è curioso come lo street artist sia riuscito a combinare tradizione ceramica e autobiografia, con un bilanciamento equilibrato tra colori e soggetti, stili e target.

Da cosa è nato questo progetto? “Sono stato contattato dall’assessore alla cultura e all’istruzione albisolese Simona Poggi e mi sono subito interessato all’iniziativa per la tradizione ceramica e per quello che Albisola rappresenta all’interno della cultura italiana, dell’artigianato e dell’arte” afferma Gionata Gesi. Oggi è stato anche realizzato un incontro tra l’artista e i ragazzi delle scuole, e “dopo un’iniziale timidezza, c’è stato un grande coinvolgimento con una marea di domande”.

Entusiasta di vedere l’artista all’opera e seguirlo passo passo nel lavoro, è l’assessore Poggi: “Grazie alla bravura di OZMO la città avrà così un murale firmato da uno degli artisti italiani più affermati sulla scena internazionale. Ma questo deve essere interpretato anche come un’occasione di scoperta e di incontro. OZMO per buona parte della settimana infatti ha lavorato in un vero e proprio laboratorio artistico a cielo aperto, dove chiunque ha potuto vederlo dipingere dal vivo, applicare le tecniche della pittura accademica alla dimensione monumentale, utilizzare con maestria le bombolette spray fino al completamento dell’opera. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno lavorato per questo bellissimo progetto artistico”.

A questo punto non manca che attendere lo svelamento dell’opera completa, con un evento inaugurale che si terrà mercoledì 26 maggio alle ore 18, a cui potrà assistere la cittadinanza nel rispetto delle normative Covid-19.