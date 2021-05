Luceto: la Ssd Pirates 1984 replica a Marinelli, vicepresidente della Pro Savona Calcio - IVG.it

Savona. Nei giorni scorsi Simone Marinelli, vicepresidente della Pro Savona Calcio, ha parlato della programmazione della società biancoblù, anche relativamente alla ricerca delle strutture, sia per la prima squadra sia per il settore giovanile.

Sul tema, sentendosi chiamata in causa, interviene la Ssd Pirates 1984, che gestisce l’impianto di Luceto. Di seguito la replica della società di football americano.

“Abbiamo letto con interesse la nota della società di calcio Asd Pro Savona da parte del signor Marinelli, ma riteniamo doveroso fare alcune precisazioni onde evitare fraintendimenti.

Ecco i punti di chiarimento necessari: nei riguardi dei nostri tesserati, dei nostri tifosi e soprattutto del pubblico che legge.

a) Le progettualità a cui si fa riferimento sono state da noi accolte con interesse ed hanno portato ad un incontro con un esponente della dirigenza del sodalizio savonese oltre un mese fa. Ad oggi il nostro il nostro incontro, sicuramente positivo e non ostativo, non ha portato ad altre informazioni se non all’aver ricevuto un ‘preventivo’ per il rifacimento del terreno da gioco; dicasi preventivo e non progetto.

b) I disguidi citati dal sig. Marinelli, nulla hanno a che vedere con gli antecedenti accordi in essere che prevedevano un affitto mensile del campo da gioco per allenamenti sia della prima squadra che del settore giovanile del Pro Savona, per il quale, risolti i disguidi dovuti ad errori cartolari sulla compilazione di una, dicasi una, nota debito, rimaniamo con estrema fiducia in attesa della risoluzione nei termini concordati e preventivati.

Restiamo a disposizione per qualsivoglia incontro in armonia con la proprietà dell’impianto”.