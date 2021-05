Loano, i Lions donano un televisore da 50 pollici alla scuola materna "Simone Stella" - IVG.it

Loano. Questa mattina il presidente del Lions Club Loano Doria Massimo Telese e l’addetto alle relazioni esterne e consigliere Arianna Vugi hanno consegnato alla scuola materna “Simone Stella” di Loano una smart TV da 50 pollici. Alla consegna era presente anche la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Loano-Boissano Rossella Fossati.

“Grazie a questo nuovo televisore – spiega Telese – le docenti potranno effettuare le lezioni in didattica a distanza in maniera più comoda e funzionale. L’apparecchio, inoltre, rappresenta un utile strumento anche per le altre necessità interne del corpo docente. Essendo collegato ad Internet, la smart TV sarà per i bambini una vera e propria finestra sul mondo attraverso la quale osservare la natura, seguire le lezioni di musica e molto altro ancora”.

Sempre questa mattina, il Lions Club di Loano ha consegnato alla professoressa Fossati 53 bandiere tricolore da distribuire tra gli alunni delle quinte elementari.

“Questa ulteriore consegna – aggiunge Telese – si inserisce nell’ambito di un service che effettuiamo regolarmente ogni anno e che quest’anno non si è potuto svolgere in presenza a causa dell’emergenza sanitaria. Donando una bandiera ad ogni bambino ci proponiamo l’obiettivo di trasmettere ai nostri concittadini più giovani i valori del Tricolore e della patria, per cominciare già oggi a costruire i cittadini di domani”.