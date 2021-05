Liguria "green", Piana al ministro Garavaglia: "Fondamentale entroterra e natura per il rilancio dell'estate 2021" - IVG.it

Liguria. Salvare l’estate 2021, togliere il coprifuoco, utilizzare il green pass e far scattare la decontribuzione per i nostri imprenditori oltre ad attingere al Recovery Fund e al decreto Sostegni 2 per il rilancio.

Sono alcune delle volontà e degli assi portanti emersi negli incontri di questo fine settimana tra Regione, associazioni, rappresentanti di categoria, enti e il ministro Garavaglia: ieri pomeriggio a Genova, questa mattina a Loano e poi più tardi presso la Camera di Commercio di Imperia.

“A più riprese – spiega il vice presidente e assessore all’Agricoltura, Promozione e Marketing Territoriale Alessandro Piana – abbiamo sottolineato quelle sfaccettature del turismo legate all’enogastronomia, alle nostre eccellenze, alle tradizioni, al territorio: si punterà quindi, sempre di più, a diversificare l’offerta costa-entroterra”.

“Centrale nelle proposte esperienziali il progetto dell’Alta Via dei Monti Liguri, 440 km lungo praterie soleggiate, boschi lussureggianti e crinali verdi che scendono sporadicamente sotto i mille metri di quota, in un percorso unico nel suo genere a livello europeo. Di fatto lungo il tracciato è possibile praticare una miriade di attività outdoor ammirando il mare e le catene montuose contemporaneamente, così come la Corsica”.

“Una connessione suggestiva che rinsalda la conoscenza di un patrimonio naturalistico inestimabile e fa riscoprire anche le nostre radici e tradizioni agroalimentari – sottolinea Piana – grazie ai progetti con i GAL la riqualificazione porta l’Alta Via dei Monti Liguri ad unirsi ai borghi delle aree interne, con numerosi punti tappa e una ricca rete di collegamenti multidisciplinari, esprimendo tutto il potenziale di vero volano per la Liguria, in piena sicurezza”.