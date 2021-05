Legge 194, Garibaldi (Pd): "No a sportelli antiabortisti, assumere medici non obiettori" - IVG.it

Liguria. “No alle associazioni antiabortiste negli ospedali e nei consultori, una proposta becera della destra, un attacco alla legge 194 e al diritto di scelta della donna che colpevolizza chi sceglie di abortire, con la pratica inquisitoria e medievale delle associazioni antiabortiste che dovrebbero gestire la campagna di informazione per il diritto all’aborto negli ospedali”.

Lo afferma il capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale Luca Garibaldi commentando una proposta di legge regionale presentata dal gruppo di Fratelli d’Italia. “Nel testo – spiega Garibaldi – si prevede l’istituzione di ‘sportelli informativi all’interno degli ospedali avvalendosi della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e associazioni di volontariato’ destinate a ‘superare le cause che potrebbero indurre ad un’interruzione di gravidanza’, e si cita in via esplicita il ricorso a ‘organizzazioni di volontariato che operano nel settore dell’aiuto alla vita nascente’.

“L’idea – sottolinea Garibaldi – di mettere le associazioni antiabortiste nei consultori è inaccettabile. Chiediamo il rispetto di una legge esistente e il rafforzamento dei servizi già previsti dalla 194. È tempo di dire basta a questa propaganda fatta sulla pelle delle donne. Proporremo che la Liguria assuma, con un bando dedicato, solo medici non obiettori nelle strutture pubbliche, come ha già fatto il Lazio. Perché chi sceglie di abortire – conclude il capogruppo Pd – deve poterlo fare e non vedersi impedito nei fatti il diritto di scelta”.