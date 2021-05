Le tre richieste di Federalberghi al ministro Garavaglia: "Viabilità, sgravi alle aziende e incentivi al turismo" - IVG.it

Loano. Si è svolto questa mattina a Loano un incontro tra gli operatori del settore e il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. All’appuntamento erano presenti anche i rappresentanti di Federalberghi Savona, il vicepresidente Mario Parodi e il consigliere Giuseppe Altamura, che hanno presentato all’onorevole tre ordini di problemi, chiedendo al Governo un intervento immediato per aiutare la categoria in un territorio, come quello savonese, che vive di turismo.

“Siamo alle porte della stagione e l’aspetto determinante è sciogliere il nodo della viabilità – spiegano Altamura e Parodi – Accade davvero ed è per noi inaccettabile che i turisti, che hanno sempre scelto il savonese, oggi disdicano le prenotazioni e preferiscano la Romagna, perché impiegano cinque ore per raggiungere la Liguria da Milano. La viabilità è il problema da risolvere subito”.

“Poi – aggiungono – occorre affrontare il tema degli aiuti destinati alle nostre aziende: chiediamo un supporto per ripartire e che il Recovery Fund sia rivolto principalmente alle attività turistiche con sgravi fiscali e fondi per nuove assunzioni, fortemente diminuite negli ultimi mesi. Sarebbe importante detassare il costo dei lavoratori alle aziende, in modo da favorire le assunzioni, quindi far crescere l’economia di settore”.

“Terzo punto, ma non meno importante, è la necessità di garantire aiuti alle imprese turistiche. Mancano incentivi da vent’anni: l’ultima legge in materia risale al 2008. Abbiamo sempre dovuto contare solo ed esclusivamente sulle nostre forze, ora da soli non ce la facciamo più, nonostante ci siano imprese che vogliono investire per superare la crisi legata alla pandemia e guardare avanti”.

Il Ministro ha ascoltato con estrema disponibilità le richieste e si è impegnato. “Auspichiamo che seguano presto risultati – concludono i rappresentanti di Federalberghi – Il Ministro dal palco ha risposto a ogni punto e sembrerebbe che il Governo stia già lavorando su tutti i fronti. Confidiamo che i tempi siano rapidi, perché questa deve essere la stagione turistica della ripartenza. Gli alberghi stanno riaprendo, siamo pronti ad accogliere i turisti”.