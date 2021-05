Lavori in via Doria e piazza Palestro a Loano, i commercianti: "Pronti a sdraiarci in mezzo alla strada" - IVG.it

Loano. Sono pronti a sdraiarsi in mezzo alla strada per interrompere i lavori “che sono già in ritardo e rischiano di prolungarsi fino all’inizio della stagione” i commercianti di via Doria e piazza Palestro a Loano.

Il casus belli sono gli interventi per il rifacimento del pavimento della via che da via Boragine conduce fino a piazza Italia incrociando proprio piazza Palestro. Il cantiere è partito il 28 febbraio e si sarebbe dovuto concludere il 28 maggio, ma “ci è già stato detto che dureranno almeno fino a metà giugno. E siamo certi andranno avanti anche dopo”, dicono i negozianti.

Un cantiere che oggi occupa gran parte della strada (da via Boragine fino all’altezza della Farmacia Nuova e della Gelateria Popolare) ma dovrebbe proseguire fino all’estremità superiore di via Doria. Se dovesse essere attivo ancora a lungo, minaccerebbe l’inizio della stagione turistica: “I nostri timori si sono già in parte concretizzati lo scorso fine settimana, quando abbiamo avuto gente come a Ferragosto. Il cantiere aperto ha creato tantissimi problemi di transito. Entrare nelle nostre attività risultava molto problematico. Anche perché la gente non sa che piazza Palestro è raggiungibile da altre vie”.

Una possibilità che i commercianti ritengono inaccettabile e che hanno cercato di scongiurare in ogni modo: “Abbiamo contattato il sindaco e protocollato una richiesta ufficiale per visionare la documentazione relativa al progetto e avere informazioni precise circa la conclusione dei lavori. Ad oggi, però, non abbiamo ricevuto risposta. Il cantiere, tra l’altro, risulta tutt’altro che in sicurezza. L’altro giorno una nostra collega è caduta e si è fatta male“.

E questa mattina gli animi si sono accesi ulteriormente. I negozianti hanno chiesto di incontrare il sindaco Luigi Pignocca, che ha dato loro appuntamento a mezzogiorno: “I lavori devono fermarsi ora. Oppure proseguire anche di notte, per accelerare la conclusione. Se non ci ascolteranno siamo pronti a stenderci a terra e bloccare i lavori”.

Un primo incontro è avvenuto pochi minuti fa con il funzionario comunale dei lavori pubblici Luciano Vicinanza e l’architetto responsabile del progetto, i quali hanno raccolto le istanze dei commercianti. E a “dare manforte” ai negozianti c’era anche Clemente Mastella, la cui figlia ha un’attività proprio un zona.