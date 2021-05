Laura Verdino: “Con i miei corsi di cucina all’aperto condivido la bellezza della campagna” - IVG.it

Energia pura sprizza dalla voce di Laura Verdino, donna estrosa, vivace ed entusiasta che ama parlare della terra e dei suoi prodotti, curati e presentati con una raffinatezza degna di nota.

In questo articolo di Stile Savonese vorrei parlarvi di una bellissima iniziativa esperienziale che si terrà ad Albenga Sabato 5 Giugno dalle 17 alle 20: “Mortaio & Mattarello – Lezioni di cucina all’aperto con Laura Verdino”.

Quattro postazioni di lavoro individuali in 800 metri quadri di giardino.

Ogni postazione sarà dotata di un tavolo, una spianatoia, farine di diversa tipologia, i prodotti dell’orto, i condimenti e le uova del pollaio, per preparare insieme la pasta fresca e un sugo a per condirla.

“Mortaio & Mattarello” è il primo di una serie di appuntamenti che Laura ha programmato per far conoscere a viaggiatori e, perché no, anche alla gente del posto, i prodotti dell’orto e i diversi utilizzi in cucina e permettere loro di vivere un’esperienza emozionante in campagna.

Nello specifico, Sabato 5 Giugno si farà la pasta insieme, con la possibilità di scegliere tra lasagne di borragine, tagliatelle arancioni di calendula o farfalle rosa di barbabietola.

Seguirà la preparazione di un pesto a scelta tra il tradizionale di basilico, di fave o di zucchine.

Tutto ciò che verrà preparato durante l’incontro potrà essere portato a casa per essere consumato.

Laura, con la quale ho fatto una chiacchierata al telefono, mi ha raccontato con molto entusiasmo dell’iniziativa, che speriamo apra una bella stagione ricca di incontri.

Già in passato aveva organizzato serate a tema in cascina, sospese a causa della pandemia, era stata ospite di Eataly a Genova e ha svolto l’attività di chef a domicilio.

Mi ha raccontato del suo amore per la campagna e per la terra, che sogna di poter trasmettere ai suoi figli.

In gioventù si era allontanata dalla campagna, per farvi ritorno successivamente e avviare l’Azienda Agricola Lavanda in fiore, nata dalla voglia di condividere la bellezza e la delicatezza della terra, la sua forza nelle quattro stagioni e, ovviamente, la bontà dei prodotti con cui ripaga le cure amorevoli che riceve.

Semina, cura e raccolto: nella semplicità di azioni cicliche, il grande valore di appartenenza e rispetto per le proprie origini.

Nel corso dei suoi eventi Laura potrà trasmetterci, con l’ entusiasmo contagioso che la caratterizza, la grande passione per le tradizioni gastronomiche locali e farci conoscere la bontà dei prodotti della sua azienda agricola.

L’iniziativa è parte del progetto “Italian Riviera Experience”, presentato nell’autunno 2019 da Stefano Pezzini, Franco Laureri e Massimo Fornasier per raccontare “l’altra Liguria”, quella al di là del mare, fatta di cantine filari ed eccellenze agroalimentari.

Nel corso dell’evento di presentazione, furono mostrati i video realizzati appositamente per testimoniare le straordinarie potenzialità del nostro comprensorio che, in meno di mezz’ora di auto, consente di immergersi in paesaggi, saperi, sapori ed esperienze uniche.

Il progetto consiste in una serie di corsi supportati dalle associazioni albergatori e dalle amministrazioni di Albenga e Alassio, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Alassio, l’Ente Liguria Formazione e Confagricoltura Liguria.

Il Ponente savonese avrà così la possibilità di offrire ai turisti nuove proposte esperienziali da affiancare al soggiorno climatico-balneare.

Scuola di cucina all’aperto, wine tasting, yoga emozionale, food – jazz – wine tra i filari: intorno a questi progetti di turismo esperienziale si sono coagulati aziende agricole, vitivinicole, balneari e ricettive, dimostrando che l’alleanza tra agricoltura e turismo può innovare l’offerta turistica della Liguria e contribuire a farci vincere la sfida della destagionalizzazione.

Intanto, non perdete il corso di cucina all’aperto “Mortaio & Mattarello” nella cascina di Laura Verdino programmata per Sabato 5 Giugno dalle 17 alle 20.

Potete prenotare la vostra postazione al numero 3402590436 o tramite messaggio diretto su Instagram @agriturismo_lavandainfiore

#ilbellocisalverà sempre!

“Stile Savonese” è la rubrica di moda, bellezza e lifestyle di IVG, a cura di Maria Gramaglia. Ogni settimana una passeggiata tra le vetrine dei negozi della nostra provincia, a caccia di novità: un “viaggio” tra le tendenze savonesi a livello di moda, bellezza o arredamento, ma anche tra proposte come gite, corsi o spettacoli a teatro. Clicca qui per leggere tutti gli articoli