L’associazione Bianucci dona 6 letti all’oncologia di Savona - IVG.it

Savona. L’associazione “Amici centro oncologico P. Bianucci” da sempre è impegnata nella raccolta fondi per l’acquisto di attrezzature o strumentazioni da mettere a disposizione del centro oncologico dell’ospedale San Paolo o per l’assegnazione di premi di studio a giovani medici impegnati nel settore dell’oncologia. Da anni opera in stretta collaborazione con il reparto oncologico di Savona attivando numerose iniziative di cura e sostegno per i malati oncologici e i loro familiari.

Oggi pomeriggio il presidente dell’associazione Liliana Peluffo insieme al presidente onorario professoressa Elena Bianucci hanno fatto visita alla struttura complessa di oncologia del San Paolo per consegnare ufficialmente al direttore Marco Benasso 6 letti elettrici di recente acquisizione e già operativi presso il Day Hospital della struttura.

Il materiale, dell’importo complessivo di circa 11 mila euro, è stato acquistato grazie agli (con gli) introiti dell’associazione del 5×1000 generosamente donati da volontari e cittadini.

“Ancora una volta desideriamo ringraziare l’associazione che da sempre sostiene il nostro reparto con iniziative e progetti importanti. Continueremo a confrontarci e lavorare insieme con l’obiettivo di migliorare la cura e l’assistenza dei malati oncologici, investendo su ogni aspetto della malattia da quello strettamente medico a quello psicologico e sociale” commenta Benasso.

“Ogni volta che portiamo a termine un progetto è davvero gratificante perché vediamo concretizzarsi l’impegno e la mission della nostra associazione. Vogliamo ringraziare i cittadini che hanno deciso di donare generosamente il loro 5 per mille ed anche il dottor Benasso e tutto il suo staff per l’ottimo lavoro che con grande professionalità e attenzione svolgono quotidianamente accanto ai malati ed alle loro famiglie” commentano le rappresentanti dell’associazione Bianucci.