La Virtus Bologna femminile si affida alla guida di Lino Lardo - IVG.it

Loano. Lino Lardo è il nuovo allenatore della squadra femminile della Virtus Bologna.

Lardo, nato ad Albenga il 16 luglio 1959, ha giocato tra il 1982 e il 1996 con Torino, Forlì, Verona e Sassari.

Inizia la sua carriera da allenatore nel 1996 a Bergamo da vice, promosso head coach dalla stagione successiva fino al 2001, ottiene sempre con Bergamo la promozione in A2. Muller Verona e Reggio Calabria le tappe successive dove nel 2004 ottiene il riconoscimento di Miglior Allenatore dell’Anno.

Nell’anno successivo la chiamata dell’Olimpia Milano con cui raggiunge la finale scudetto al primo anno. Dopo l’esperienza milanese, dal 2006 al 2009 approda a Rieti in Legadue, vince la Coppa Italia di categoria e il campionato ottenendo la promozione in Serie A. Nel giugno del 2009 la firma con la Virtus Bologna, con cui raggiunge due volte la finale di Supercoppa Italiana e una volta la finale di Coppa Italia.

Dopo l’esperienza bolognese, viene nominato allenatore della Virtus Roma per la stagione 2011/2012. Nel 2013 l’esperienza con l’Amchit Club in Libano, prima di tornare in Italia sulla panchina di Trapani. Dopo due stagioni in Sicilia, nel giugno del 2015 diventa il nuovo head coach di Udine e riporta i friulani in Serie A2. Lascia Udine nel 2018 dopo aver raggiunto i quarti di finale playoff.

Dal 26 giugno 2020 Lardo è il nuovo capo allenatore della Nazionale femminile.

“Virtus Segafredo Bologna dà il benvenuto ufficiale al nuovo allenatore Lino Lardo nella grande famiglia bianconera” è la dichiarazione della dirigenza felsinea.

Lino Lardo insieme a Cecilia Zandalasini, nuovo acquisto bianconero