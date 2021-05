La Liguria sempre più set ideale per spot, film e serie: da gennaio già 150 produzioni con Genova Liguria Film Commission - IVG.it

Liguria. Mesi di numeri eccellenti quelli vissuti da Genova Liguria Film Commission dal primo gennaio ad oggi. Un nuovo primato: a inizio maggio 2021, infatti, GLFC ha già superato i risultati finali 2020 per giornate di lavoro, notti d’albergo e ricadute economiche.

Il 2020, già un anno record (per la terza volta consecutiva, dal 2018), si dimostra abbondantemente superato in tema di crescita economica e di lavoro generato nel cinema e nell’audiovisivo. Lo scorso anno si è chiuso con un totale di 9273 giornate di lavoro, 5436 notti d’albergo e oltre 4 milioni di spesa diretta sul territorio da parte delle produzioni. All’11 maggio 2021 i dati segnano: 10707 giornate di lavoro, 7960 notti d’albergo e oltre 5,2 milioni di euro di spesa diretta.

Molto positivi i trend degli altri indicatori: a maggio 2021 sono 149 produzioni censite e assistite, a fronte di un totale di 211 del 2020 (erano 150 nel 2019). 446 giornate di produzione in poco più di 4 mesi, a fronte di un totale di 710 giornate nel 2020. Lo scenario di maggio indica la tendenza: solo questo mese, infatti, sono almeno 25 le nuove produzioni a calendario, fra spot, documentari, videoclip, trasmissioni televisive, senza dimenticare le serie TV e i lungometraggi; in una Liguria sempre più terra da film e da fiction.

Continua a dar frutti l’importante azione di marketing territoriale, portata avanti con convinzione negli ultimi anni dal team capitanato da Cristina Bolla e formato da Giorgio Oddone, Roberto Lo Crasto e Claudia Oliva. Un mix di relazioni con i principali broadcaster, presenza nei mercati internazionali, ricerca costante di nuove location sempre inedite e originali, assistenza continua e concreta a chi sceglie di lavorare in Liguria.

Non solo Italia

Nel primo scorcio del 2021 la Liguria ha ospitato produzioni provenienti da USA, Francia, Germania, Svizzera, India, Regno Unito, Ucraina, Argentina. Progetti non di piccolo cabotaggio: è proprio fra questi, infatti, che troviamo alcune fra le produzioni maggiori, che hanno restituito le migliori performance in tutti gli indicatori.

Sempre più Comuni diventano set

Si consolida la presenza di GLFC sul territorio regionale. Se in tutto il 2020 sono stati 56 i Comuni liguri interessati da produzioni audiovisive, a maggio 2021 sono già 47. Non siamo quindi distanti dal risultato di riferimento.

Crescono le ricadute economiche

Grazie alla rinnovata presenza delle produzioni internazionali, film e serie televisive, si registra un incremento esponenziale della spesa diretta sul territorio. Nel 2020 si era attestata su oltre 4 milioni di Euro, mentre a maggio 2021 è già oltre i 5,2 milioni per l’anno in corso.

“In risposta alle grandi potenzialità della Liguria, come amministrazione regionale, abbiamo in questi anni supportato l’importante lavoro svolto da Genova Liguria Film Commission con bandi che hanno complessivamente superato i 4 milioni di euro – spiega l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti -. Risorse, che prevedevano la concessione di contributi a fondo perduto fino a 200 mila euro, grazie alle quali abbiamo attirato numerose produzioni nazionali e internazionali, generando un ritorno economico e occupazionale significativo sul nostro territorio”.

“Visti i buon esiti delle precedenti misure – aggiunge l’assessore – stiamo già verificando con gli uffici la predisposizione di nuove economie a supporto del comparto”.

Uno sguardo allo scenario produttivo

Inverno e primavera sono stati dominati dalle produzioni di 4 serie TV internazionali, ossia dal secondo blocco di riprese della serie Sopravvissuti (RAI, ZDF, France Télévision), Blanca (Rai Fiction), la seconda stagione di Petra (SKY) e, non ultimo, il segmento ligure della serie TV USA The Serpent Queen (Starz/Lionsgate). Ma spazio anche ai film stranieri, con Umbrella Sky del top player ucraino Insight Media, o l’indiano Khiladi (PEN studios). I prossimi mesi vedranno l’arrivo in Liguria di altri lungometraggi: GLFC è già al lavoro sulla prossima opera di un’importante regia nazionale, mentre per l’estate sono già previsti un altro film italiano (per un mese circa di riprese) ed uno francese (3 settimane di riprese). In attesa di conferme su ulteriori titoli internazionali attualmente in cantiere. In merito al comparto della pubblicità possiamo citare gli spot girati in Liguria dei seguenti marchi a partire da gennaio: Aprilia, MV Augusta, FCA, Fiat Professionale, Star (con pesto Tigullio), Maserati, Piaggio MP3ed oggi si stanno svolgendo le riprese di Vodafone.

“I numeri di questo semestre sono importanti e sono una conferma di un trend in positivo e in crescita per la capacità attrattiva di Genova Liguria Film Commission e della nostra Liguria – dichiara l’assessore alla cultura di Regione Liguria Ilaria Cavo -. Ma quello che conta sono anche le reazioni, i commenti raccolti sui set, impegnativi, ospitati qui e che ho visitato in questo mesi: dalla produzione di ‘Blanca’ incontrata in Università, a quella di ‘Sopravvissuti’ incontrata mentre girava al cimitero di Staglieno fino agli americani di ‘Serpent Queen’ incontrati nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. In tutti ho riscontrato un grande entusiasmo per la nostra terra e per l’organizzazione che hanno trovato, per la velocità organizzativa nei permessi, e una chiara disponibilità a tornare. Questa è la grande forza dei numeri presentati oggi che, con queste premesse e con questa esperienza maturata dietro le quinte, sono certa che cresceranno ancora”.

Casting Week

Dopo la production guide, che censisce i servizi per le produzioni abbiamo cominciato a realizzare il database di comparse e attori liguri da fornire alle produzioni. Nella prima edizione abbiamo censito 600 comparse e 150 attori a riprova di quante professionalità ci siano nel nostro territorio e quanto voglia ci sia di far parte di questo progetto di sviluppo dell’audiovisivo. La seconda edizione della casting week sarà realizzata entro l’autunno, con una finestra durante il Digital Fiction Festiva a fine luglio.

“Siamo decisamente soddisfatti nel vedere i risultati ottenuti a seguito di un grande lavoro promozionale del nostro territorio e delle imprese del settore che sempre di più sono coinvolte in importanti progetti audiovisivi. Questo ci stimola a continuare il nostro lavoro di attrazione e di facilitatori in merito ad un territorio che riconosce l’importanza del nostro settore nell’ambito dello sviluppo economico, marketing e promozione” conclude la presidente di GLFC Cristina Bolla.