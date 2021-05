"La Liguria che riparte. Di corsa", grandissimo successo per la II edizione della corsa per la solidarietà - IVG.it

Liguria. “La Liguria che riparte. Di corsa” è arrivata ieri, domenica 9 maggio, alla Spezia, ore 17.55. Si tratta della fine di un percorso meraviglioso da Ventimiglia alla Spezia per una staffetta benefico-promozionale organizzata da Asd RunRivieraRun per una ripartenza che coinvolge sport, sviluppo economico, sociale, turismo ed istituzioni.

273 km di emozioni, di fatica, di entusiasmo nei quali 150 runners di 25 società liguri, donando a favore di AIRC attraverso il progetto Run4Hope, hanno completato un percorso che rappresenta l’immagine della nostra fantastica regione, unica per conformazione e paesaggi.

“Un viaggio dove ogni Runner ha sentito l’importanza di esserci, di partecipare, con la sua presenza e la sua donazione al progetto Run4Hope per AIRC, a qualcosa di grande ed importante, affinché sport e solidarietà, corrano insieme in sinergia per raggiungere reali obiettivi – ha affermato Luciano Costa, presidente dell’Asd RunRivieraRun -. Raccontiamo sempre a chi ama questo sport che é necessario sognare per far diventare reali i nostri progetti. La Liguria é ciò che amiamo ed un evento così, unico e inimitabile, unisce, crea collaborazioni e ci fa credere che sia veramente giunta, finalmente, l’ora della ripartenza e per questo ringraziamo tutti i partners di questo grande viaggio”.

“Noi di Genova Liguria Film Commission ci siamo occupati della regia, delle riprese sportive ed istituzionali, con le nostre imprese del PACC, e di formazione in situazione, con la presenza di quattro allievi che hanno potuto lavorare su campo – aggiunge Cristina Bolla, presidente GLFC -. Grazie all’organizzatore Asd RunRivieraRun per averci coinvolto in questo importante ed unico progetto, Confartigianato Liguria per il coinvolgimento delle aziende di diversi settori, a Fidal e Coni per il patrocinio morale, e Genova Rent per il supporto logistico. Voglio inoltre ringraziare anche il presidente Giovanni Toti di Regione Liguria per il patrocinio e il videomessaggio a sostegno dell’iniziativa”.

Le amministrazioni che hanno dato adesione alla tappa istituzionale, donando un prodotto rappresentativo del territorio che ha dato vita al Paniere di Liguria, sono state: Ventimiglia, Vallecrosia, Bordighera, Ospedaletti, Sanremo, Arma di Taggia, Imperia, Cervo, Andora, Alassio, Albenga, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Savona, Albissola marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Genova, Bogliasco, Sori, Recco, Santa Margherita, Rapallo, Chiavari, Sestri Levante, Beverino, Riccò del Golfo e La Spezia.

Oltre ai rappresentanti delle amministrazioni citate durante le giornate anche il presidente regionale del CONI Antonio Micillo ha salutato la staffetta nella tappa genovese insieme all’assessore Laura Gaggero e il consigliere regionale Stefano Anzalone, Luca Costi direttore generale di Confartigianato Liguria e Antonella Pacetti direttrice di Rai 3 Liguria.

A Borghetto Santo Spirito ha portato il suo saluto il commissario straordinario dell’Agenzia In Liguria Roberto Moreno mentre a Moneglia Franco Senarega, assessore della Città Metropolitana di Genova.

Alla ripartenza da Piazza Cavour a Genova hanno dato il via il vicesindaco di Genova Massimo Nicolò, il consigliere del Comune di Genova con delega ai Rapporti Enti Sport Vittorio Ottonello e il presidente della FIDAL Liguria Carlo Rosiello.

“A nome dell’amministrazione comunale – dichiara il vicesindaco di Genova e assessore alla Salute dei cittadini Massimo Nicolò –, sono lieto di portare il saluto dell’intera città a tutti i partecipanti di questa bellissima iniziativa che coniuga sport, quindi uno stile di vita sano, con la promozione del nostro straordinario territorio e delle nostre eccellenze. Mi associo con il messaggio lanciato dagli organizzatori perché fa parte dello spirito dei genovesi, oggi più che mai attuale, di una comunità attiva, pronta ad affrontare ogni sfida, rimboccandosi le maniche, senza mai fermarsi”.

Anche le 18 aziende di Confartigianato hanno partecipato al Paniere di Liguria, tra queste: Azienda Agricola Spagnoli, Besio Amaretti, Birrificio del Golfo, Biscottificio Giordano, Bricco Eraldo, Capriccio Gelateria, Crastan Caffè, Cremeria delle erbe, F.lli Priano di Priano Paolo & C., Frantoio Lucchi & Guastalli, GG Arte Ceramica Pegli, I giardini di Marzo, I solitari, Il giardino delle dalie, La Rouche, Mambrin Pasticceria, P.articelle, Pasticceria Adriana di Vallecrosia, Scuola di ceramica dell’Associazione Ceramisti di Albissola.

Sono stati poi diversi coloro i quali hanno voluto esprimere la loro gratitudine per un evento di simile portata.

“A distanza di un anno, ci ritroviamo ad affrontare una nuova ripartenza sociale ed economica – commenta l’assessore allo sviluppo economico della Regione Liguria, Andrea Benveduti –. È encomiabile la passione con cui gli organizzatori hanno saputo anche quest’anno riproporre un format, che già nella sua prima edizione aveva saputo lanciare un messaggio di resilienza alla nostra comunità. Lo sforzo dei runner, nel percorrere i 273 km di tragitto che dividono Ventimiglia dalla Spezia, è paragonabile alla forza di volontà che i nostri commercianti e i nostri artigiani hanno dimostrato in questo difficile periodo, oltreché uno spot che va ancora una volta a premiare la bellezza della nostra Liguria”.

“La nostra regione, come tutta l’Italia, ha voglia di ripartire, di tornare a fare sport ed incontrarsi e non c’è modo migliore di testimoniarlo di una lunga staffetta che va da Ventimiglia a La Spezia – commenta l’Assessore Simona Ferro –. Quest’anno poi sono coinvolta non solo con delega allo sport, ma anche con la nuova delega che è la tutela dell’infanzia ed è per questo che ringrazio la ASD RunRivieraRun che devolverà i fondi raccolti in favore della ricerca sui tumori infantili promossa da Airc attraverso la Onlus Run4Hope. ‘Liguria che riparte. Di corsa’ non è solo il nome di una bellissima iniziativa, ma anche il desiderio di tutti i liguri che amano la loro terra”.

“Come sportivo e come consigliere delegato del Comune di Genova – aggiunge il consigliere del Comune di Genova con delega ai Rapporti Enti Sport Vittorio Ottonello –, ho accolto con entusiasmo l’invito alla seconda edizione della manifestazione. I valori dello sport insieme alla possibilità di godere delle bellezze del nostro territorio all’aria aperta e in compagnia, nel rispetto delle norme della sicurezza, sono un bellissimo segno di speranza e di concreta ripartenza per Genova e la Liguria, che auspichiamo possa infondere fiducia all’intero Paese”.

“La Liguria che produce non si ferma – conclude Giancarlo Grasso, presidente di Confartigianato Liguria –. Questo è il messaggio che, come Confartigianato, vogliamo lanciare affiancando un evento che ha un doppio valore: quello sportivo e quello economico. I nostri artigiani hanno voglia di ripartire e di rimettersi in marcia: anche per questo, a dimostrazione della loro tenacia, ‘correranno’ a fianco degli staffettisti facendosi parte attiva della manifestazione podistica, donando i loro prodotti di qualità”.