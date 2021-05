"Iva agevolata al 4% su pannolini e assorbenti": la richiesta unanime della Liguria al Governo - IVG.it

Liguria. Per pannolini, prodotti per bambini, prodotti per l’igiene intima femminile Iva agevolata al 4% su. È la richiesta unanime che arriva dal Consiglio regionale della Liguria al Governo attraverso due mozioni presentate dal Pd e da Linea Condivisa e approvate da tutta l’aula nonostante l’assessora Simona Ferro, pur esprimendo parere favorevole, avesse rimarcato che non è un tema di competenza regionale.

Nel documento si ricorda che esistono tre aliquote: 4 per cento, applicata alle vendite di generi di prima necessità, 10 per cento, applicata ai servizi turistici (alberghi, bar, ristoranti e altri prodotti turistici), a determinati prodotti alimentari e particolari operazioni di recupero edilizio, e 22 per cento per tutti gli altri casi, mentre più paesi nel mondo si sta abbassando o eliminando la tassazione su questi prodotti.

Nell’altro documento si rileva che, dalla pubertà alla menopausa, ogni donna, a seguito del flusso mestruale, utilizza circa 12 mila assorbenti e, per rispondere a tale esigenza naturale, deve supportare un costo medio di un pacchetto dei prodotti di cui sopra di circa 4 euro, con una spesa annua complessiva di circa 126 euro, di cui 22 di tassazione indiretta, tramite l’imposta sul valore aggiunto (Iva).

“In Italia ai prodotti igienici femminili e ai pannolini per bambini si applica un’aliquota Iva del 22%, come per qualsiasi altro prodotto rientrante nella categoria dei beni non di prima necessità – ricorda il capogruppo dem Luca Garibaldi nel testo della mozione -. Le aliquote agevolate al 4% si applicano invece ai beni considerati primari, come latte, ortaggi, libri, occhiali e pure i rasoi da barba, ma anche a piante aromatiche come basilico e rosmarino (al 5%), e persino a tartufi, merendine, birra e cioccolati (al 10%). Tutti prodotti che il legislatore considera più utili degli articoli sanitari indispensabili per l’igiene delle donne e dei bambini che, attualmente non sono considerati beni di prima necessità”.

“Si stima che ogni donna, nell’arco della propria vita, consumi almeno 12mila prodotti igienici femminili legati al ciclo, con una spesa annua di 126 euro, di cui 22 vanno allo Stato come Iva – proseguono i consiglieri del Pd -. Sarebbe opportuna anche una riflessione dal punto di vista economico per l’acquisto di tali prodotti indispensabili per la salute e il benessere e che in Italia le donne che ogni mese si recano al supermercato per comprare assorbenti siano 21 milioni, quindi ogni anno in Italia vengono venduti 2.6 miliardi di salviette igieniche, con l’Iva al 22%”.

“La stessa normativa europea dà la possibilità agli Stati membri di prevedere aliquote Iva ridotte per prodotti farmaceutici normalmente utilizzati – aggiunge il consigliere Gianni Pastorino – e, come già dichiarato da WeWorld Onlus, un’associazione che si occupa del tema trattato, un’aliquota sugli assorbenti igienici costituisce a tutti gli effetti una forma di violenza economica su tutte le donne, andando a contrastare un percorso di politiche per le pari opportunità”.

“Facciamo tanti bei discorsi, sono convinta anch’io del merito. Mi schiero dalla vostra parte non soltanto qui ma anche a livello nazionale, ma credo che l’interlocutore nazionale in questo caso sia il Parlamento, che è l’unico a poter decidere in tema di imposizione fiscale – ha commentato l’assessora alle Pari opportunità Simona Ferro -. Ne prendiamo atto e speriamo che l’argomento possa avere una ridondanza maggiore”.

“Bene che la Giunta, a differenza dello scorso mandato, abbia accettato la mia proposta di attivarsi nei confronti del Governo per chiedere l’abbassamento dell’Iva sui prodotti di igiene femminile e sui pannolini per i bambini dal 22 al 4%. Un atto formale ma anche fortemente politico. La mozione è stata votata all’unanimità, un impegno nuovo e un segnale in più che arriverà a Roma, perché finalmente si intervenga su questa distorsione”.

Così il capogruppo del Partito Democratico – Articolo Uno Luca Garibaldi dopo l’approvazione in Consiglio regionale di una mozione sulla riduzione dell’Iva sui prodotti di igiene personale.

“Ridurre l’Iva – prosegue il capogruppo – è una misura equa e giusta, perché i prodotti per l’igiene non possono essere tassati come beni di lusso. Non lo sono. Ogni donna in un anno spende circa 126 euro per comprare assorbenti, che devono essere tassati come beni di prima necessità. In Europa molti Paesi si sono già adeguati abbattendo la tassazione su questi prodotti. Anche in Italia molte Regioni si stanno muovendo in questa direzione, e da oggi con soddisfazione anche la Liguria”.

“Spero – conclude Garibaldi – che le forze politiche della maggioranza vogliano sensibilizzare anche i loro rappresentanti in Parlamento, come noi stiamo già facendo da tempo, perché finalmente le Camere si esprimano a favore di questa riduzione”.